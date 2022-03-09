Utforsking av spillkonsepter - Intervju med Opus Arts

Vi snakker med Chee Ming Wong, kreativ leder i Opus Arts. Et studio som spesialiserer seg på å utforske spillkonsepter og hjelpe til med å få prosjekter fra bakken.
"Hei venner, jeg er på DEFCON for dag 2, og du vet, jeg lærer av noen av utviklernes historier som har blitt delt her.Og du vet kanskje, kanskje ikke, men noen av spillene du kjenner og elsker, noen av de mest kjente IPene er ikke skapt slik du tror de er skapt i studioene."
"Noen ganger konsulterer disse studioene firmaer som handler om å utforske og undersøke og skape det som kan være konseptet for potensielt vellykkede IP-er.Og et av disse firmaene, et av de mest fremtredende, er Opius Arts.Tusen takk for at du ble med oss, Chi."
"Hva kan du fortelle meg at dere gjør og har gjort i mange år, som av en eller annen grunn er litt hemmelig, men det er et veldig interessant arbeid dere gjør. Hva kan du fortelle meg at dere gjør på kontoret i London?Ja, det stemmer. Så, opprinnelig begynte vi faktisk med å kontakte Visceral Games tilbake i 2009 for å hjelpe til med noe som het Dead Space-serien."
"Og så, fra Dead Space-serien, hadde vi et ni år langt forhold med Visceral Games for å hjelpe dem med å utvikle produksjonen av Army of Two og flere interne pitcher.En av dem var å pitche for Battlefield Hardline.Vi hjalp dem med å selge det inn til DICE, som deretter fikk grønt lys."
"Og vi hjalp dem med produksjonen, nivådesignet, karakterene og våpnene, som ble til Battlefield Hardline-serien.Og ut fra den oppskriften hjalp vi andre studioer, som Sony, med å utvikle tidlige utforskninger som Ghost of Tsushima, fordi vi fullførte produksjonen av Infamous 2.Så det var en naturlig passform der."
"Mens de prøvde å finne ut hvilke spill de skulle utforske, ble prosjektet til slutt Ghost of Tsushima.På samme tid tenkte Microsoft på å utvikle et live-tjenestespill.Det er på en måte ikke anime eller tegneserieaktig, men involverer pirater.Vi hjalp dem med key art og litt av art direction og miljøene for å etablere kunststilen."
"Og det ble faktisk Sea of Thieves hos Rare.Og det viste seg å bli et svært vellykket live-service-spill for Xbox.Hvordan går du frem for å utforske disse konseptene før...Man blir selvfølgelig kontaktet av studioer, men man må også fortsette å tenke, må fortsette å utvikle det som kan bli det neste, den neste store greia."
"Og du er der i de første tidlige, veldig tidlige fasene for å hjelpe dem med å bli noe annet, ikke sant?Så hvordan går du til verks i ditt daglige arbeid med å utforske hva som kan bli det neste for gamere?Til å begynne med, da vi startet opp, var det kanskje ikke en formell prosess.Studioer, som Arkane, prøvde å utforske et lite spill som het Dishonored."
"Og fordi vi var basert i London, gjorde vi mye bakgrunnsresearch om hvordan London kunne se ut i en middelaldersk blanding, på 1400-, 1500- og 1700-tallet.Jeg gikk rundt i de korte, lange gatene i London Bridge bare for å utforske utseendet og følelsen, og så transkriberte jeg skissene, og så debriefe kunstnerne våre, for å si at dette er kanskje hvordan utseendet og følelsen kan før vi sendte det til Arkane."
"I løpet av de siste to tiårene har vi raffinert denne prosessen til en mer formalisert tilnærming.Vi driver mye med forskning og utvikling.Vi tenker, ok, et spill kommer til å prøve XYZ i et nytt utseende og med en ny følelse.Hvordan kan vi posisjonere det spillet som er annerledes enn andre?For øyeblikket finnes det mange Souls-lignende spill."
"Så vi skal ta et prosjekt som heter Atlas Fallen, som vi hjalp Deck 13 med å utvikle pitchen for.Vi hadde allerede hjulpet til med å lage miljøet, karakterene og monstrene.for Lost and Fallen med City Interactive.Indirekte visste vi ikke at vi jobbet med Deck 13."
"De tok kontakt mange år senere for å hjelpe dem med letingen også.Så, litt markedsføring og noen brikker, og de så faktisk hva vi gjorde, akkurat som du oppdager nå, og så hjalp vi dem med å komme opp med et helt nytt prosjekt som til slutt ble Atlas Fallen."
"Jeg tror det var litt vellykket fordi de videre ble integrert med Focus Entertainment.Og så innser vi nå at vårt DNA er unikt modne spill og skrekk.Fordi vi har drevet med skrekk helt fra begynnelsen av, bør vi kanskje fokusere på det.Det betyr ikke at vi ikke gjør andre ting også."
"Noen ganger er det direktesendte spill, som Blizzard.For rundt fire år siden hjalp vi Blizzard med å lage en hel haug med kosmetikk og premiumkosmetikk for Diablo-lanseringen og de siste ni sesongene og sånt.Det har vært veldig interessant og utfordrende å jobbe direkte med Blizzard fordi det er så strenge krav til kvalitetssikring og kreative aspekter."
"Og vi har utvidet teamet vårt betydelig siden da.Så vi har vårt DNA i skrekk og gru, og vi innså at det faktisk finnes et veldig unikt rom ikke bare for IP i spill, men kanskje IP i spill og film.Mange IP-er innen film og TV kjøper plutselig spillisenser."
"De har forskjellige produksjonsteam.Kanskje de ikke kjenner spillerens sanne standpunkt.Kanskje de har sin egen idé og sitt eget syn på det.Kanskje vi kan dreie oss selv inn i det nye området."
"Vi vet ikke hva resultatet kan bli ennå.Ok, ok, ok.Hva vil du si er avdelingen?Fordi du nevnte forskjellige avdelinger som er en del av IP-utviklingen generelt, både spilldesign, kunst som dere også leverer."
"Hva vil du si er det viktigste du for øyeblikket blir kontaktet for?Så, studioer kommer til deg og sier, hei, vi trenger hjelp til å skape dette konseptet eller ferdigstille det, eller vi trenger hjelp med kunst, eller vi trenger hjelp med en slags mekanikk at de ikke vet hva trendene forteller dem at de skal gjøre."
"Så, for å se det fra et økonomisk perspektiv, må det i utgangspunktet være lave kostnader eller et begrenset budsjett, ikke sant?Så for dem har de kanskje en etablert IP, og de ønsker å finne ut hva den neste IP-en er.På et tidspunkt vil de ikke vente på at det nåværende spillet skal sendes ut.De må begynne å planlegge kanskje ett, to eller tre år frem i tid."
"Så de vil kontakte forskjellige leverandører, inkludert Opus Arts, og de vil teste små, begrensede budsjetter for å se hva som kan fungere.Og hvis en av dem er veldig bra, vil de lage noe som kalles en vertikal slice-demo som de så kan bruke til å selge inn enten internt eller eksternt."
"Og når den får grønt lys, går den inn i forproduksjon og deretter produksjon.Ok, forstått nå.Vil du dele en mer spesifikk utviklingshistorie om et av de mange spillene du nevnte?for eksempel Ghost of Tsushima eller Sea of Thieves, at du kan fortelle mer om hva som gikk inn i samarbeidet med selve studioet, hva dere faktisk gjorde der?Det er litt utfordrende fordi mye av det vi gjør fortsatt er under NDA, selv om vi hjelper til med å jobbe med det."
"For det som skjer, er at det vi leverer, egentlig er som en kunstbibel eller DNA av hva som er spillets viktigste pilarer.Når et spill er utgitt for lenge siden og ikke lenger er i omløp, kan vi kanskje henvende oss til kunden og si Dette var faktisk de opprinnelige ideene, som kan være veldig forskjellig fra det spillet er i dag."
"Og av flere grunner ønsker du ikke nødvendigvis å vise dem heller.Så i bunn og grunn overlever vi på jungeltelegrafen og omdømme.Og vi håper vi kan posisjonere oss både i spill og i film.Og for øyeblikket tror jeg det blir den neste store greia."
"Det handler ikke bare om franchising av spill.Det handler om transmedia, som du kaller det.Og det blir en virtuell sirkel.I utgangspunktet er spill vellykket."
"Vi hjalp Haze med en pitch kalt Split Fiction.Den gjorde det veldig bra.Og nå skal den settes i produksjon for andre film- og TV-filmer.med Sidney Sweeney i hovedrollen."
"Og jeg mistenker at på grunn av de vellykkede spillene noen plutselig kom til dem og sa kan vi lage en serie av dette, eller en film?Og jeg tror flere og flere forstår at fordi et spill har et innebygd publikum og merchandise."
"Så det gir mening at hvis et spill er vellykket, hvorfor ikke lage en TV-serie?Hvorfor ikke, hvis du tilpasser det trofast, se på Last of Us-serien, ikke sant?Så spill, investeringsfilmer, det er veldig bra."
"Vi kan kjøpe både spill og TV-serier og være en kontinuerlig virtuell sirkel.Så kanskje av samme grunn som du nettopp nevnte at de...Du er veldig B2B."
"Du er ikke veldig kjent i offentligheten.Men kanskje det også har å gjøre med hvordan de ønsker å beholde sin IP, deres intellektuelle eiendom til dem som om de skapte hele greia, når det ikke er tilfelle."
"Men tror du det ville være bra for både utviklere og publikum generelt å vite at det finnes slike firmaer å rådføre seg med?De deltar faktisk i mange prosesser, og det er naturlig.Det er helt i orden."
"Og dere bidrar til å lage mange flotte spill.Tradisjonelt kaller folk dem faktisk markedsføringsbyråer eller strategisk markedsføring.Men det er ikke bare markedsføring. Det er IP-utvikling nå."
"Det er det nå.Jeg tror IP-utviklingen er modnet nok til at folk innser det, Hvis du vil lage en film-IP av en spilladapsjon, må du gjøre det, hvem skal du rådføre deg med?Skal du sette sammen ditt eget produksjonsteam for å finne ut av det?for å kontakte spillselskapet for å overføre lisensen?Og når du først har fått lisensen, hva skal du gjøre med den?Det kan være at den har et manus, og så kan det hende at den går i produksjon."
"Hvis du har den rette pitchen med de rette folkene som forstår spillene og gjennomfører det hele veien, kan det være større sjanse for at både investeringen og faktisk bli lansert som TV-serie eller film."
"Jeg tror ikke det bare er sunt at folk vet at dette finnes.Jeg tror folk liker at det foregår bak kulissene.Folk som er fans av hvordan spill og TV-serier lages innser at det faktisk finnes et større økosystem."
"Og det kan være ganske kult.Absolutt. Den siste.Hva vil du si er det neste som kommer til å komme opp nå?den neste store tingen for spill?Du var med på de aller første stadiene av mange av spillene vi kjenner og elsker, AAA som ble kjempesuksess, uten å komme inn på NDA-territorium."
"Hva kan du fortelle meg er et spillkonsept som kan bli en stor suksess de neste årene?Så jeg tror folk fortsatt elsker personlige historier.Hvis du ser på filmatiseringen av TV-serien Fallout med Prime og MGM, De oppfyller alle kriteriene."
"Det er en høyt elsket IP.Du har et godt, solid manus av, tror jeg, Joseph Nolan, Chris Nolans bror.De klarte til og med å lage TV-serien Mass Effect og andre TV-serier også."
"Så når du har en god hit og viser at du har kvalifikasjonene, Jeg tror det blir det neste store.Og nå begynner folk å skrike etter IP og spill.Det er den neste gullgruven."
"Uansett om man bruker LLM-er og AI-er, vil folk fortsatt ha personlige historier og menneskeskapte verk.Og begge deler kan fint eksistere.Det er en av de mest interessante utviklingshistoriene jeg har hørt her."
"Jeg tror det er veldig avslørende for meg og for mange mennesker.Tusen takk for at du tok deg tid, Chi.Kos deg med programmet, og vi ser frem til å lære mer om deg i fremtiden.Tusen takk, David."