The Edge of Water - Intervju med Bigmood

Vi snakker med fortellingsdesigner Diana Razman i Bigmood om deres prisbelønte, kommende spill The Edge of Water.
"Hei venner, dette er Indie Showcase for DEFCON, og DEFCON Award fant sted allerede i går, og dere fikk en nominasjon for beste grafikk, så gratulerer med det.Jeg tok faktisk en titt på spillet før jeg kom til Tyskland, så det slo meg virkelig, og det er veldig interessant og vakkert, så gratulerer med det også."
"Så, Edge of Water handler om å gå på vannet.Ja, det gjør den.Hvordan kom hovedkonseptet opp?Vi ønsket å lage et visuelt slående spill, der du ser alt som skjer under vannet."
"Så ved å ha denne ovenfra-og-ned-visningen, ser du bare gjennom det, og alt livet som skjer der nede.Og hva må du gjøre? Det er et puslespill eventyr, hvis jeg har rett, så hvordan håndterer du gåter, miljøet og fisk?Så alle disse henger faktisk sammen."
"Du kan samhandle med sjødyr, og med deres hjelp kan du løse disse gåtene ved å få dem til å samhandle med omgivelsene, eller samhandle med hverandre.Hvordan da? Gi meg et eksempel.Så, for eksempel, jeg så denne store fisken, vakker å se på, og du så den, du gikk på vannet, selvfølgelig, og du ser dem passere forbi, og hva gjør du? Snakker du med dem?Du trigger dem til å gjøre disse handlingene?Du bruker en mekanikk som vi kaller havtungen, som er et bevegelsesbasert språk, så du gjør disse bevegelsene i vannet, og hver av dem betyr på en måte en annen kommando."
"Du kan for eksempel si stopp, gå, kom eller samhandle med forskjellige sjødyr, og de vil reagere forskjellig på kommandoene dine.Interessant. Hva mer kan du fortelle meg om verdensoppbyggingen, fortellingen, hva som skjer her?Ja, som du nevnte, utspiller den seg i en verden der folk går på vannoverflaten, og de kan ikke gå under, og det er kjernen i historien om samfunnet deres, om religionen deres."
"De har en skapelsesmyte der de ble skapt under vann, faktisk av havgudinnen, men de forrådte henne, og så forbannet hun dem til aldri å kunne komme tilbake i vannet.Så det er et slags mysterium som skal løses her også, og hvem er hovedpersonen?Hovedpersonen er Hedy, en tenåringsjente."
"Hun mistet foreldrene sine fordi de ble angrepet av et sjødyr, og nå tror hun at de kom tilbake til livet som fisk.Så det er ikke nødvendigvis et mysterium, for det er opp til tolkning.Vi sier aldri ja eller nei, så dette er hva karakteren tror, og hvis du som spiller også vil tro på det, så ja."
"Ok, fortell meg litt mer om dere, om studioet og om statusen til prosjektet for øyeblikket.Vi er fire personer, vi er basert i Sverige, vi heter Big Mood, og vi har nettopp gått inn i produksjon med dette prosjektet, eller rettere sagt, vi har nettopp avsluttet forproduksjonen.Vi er på utkikk etter et forlag som kan støtte oss med markedsføring og andre ting gjennom denne produksjonsperioden, når vi er klare til å gi ut mye innhold."
"Er det ditt første spill?Som studio, ja, men individuelt har for eksempel vår administrerende direktør mer enn 10 års erfaring.Tusen takk for at du tok deg tid, Diana. Nyt resten av showet.Du også, og takk skal du ha."