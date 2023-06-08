Vi snakker med Jan Dungel, Game Director for det kommende Anno 117: Pax Romana, som deler noen av ideene bak spillet, de forskjellige fraksjonene og planene etter lanseringen.
"Hei og velkommen tilbake til årets Gamescom.Akkurat nå ser vi på et strategispill i en ganske kjent serie.Det er Eno, et bybyggerspill, og denne gangen skal vi tilbake til det gamle Roma."
"Men ikke bare til Roma i seg selv, men også til en bestemt periode i Romas historie.Og kanskje du, Jan, som spillregissør, kan introdusere oss for settingen i dette spillet.Så det er faktisk år 117, og det er toppen av Romerriket.Så dette var faktisk gullalderen, da imperiet faktisk var det største, største..."
"Det var en relativ fred, så det er perfekt for vår, du vet, ressursforvaltning og så videre.Ja, så det er omgivelsene. Det var også en veldig ønsket setting fra våre fans, så det var faktisk en av de mest elskede kulissene.Så, ja, det var det."
"Ja, og når vi snakker om Romerriket, tenker man ofte på selve Roma og det italienske fastlandet, men som du nevnte, var Romerriket på denne tiden veldig, veldig stort.Så kan du kanskje snakke om en av de andre regionene som er med i spillet?Så jeg kan allerede nevne to regioner, og som du sier, det er også veldig bra for oss, fordi de på en måte utvidet til mange regioner."
"Og den aller første regionen vi faktisk introduserer i hovedspillet, eller i utgivelsen, er regionen Albion, som er inspirert av Britannia.Så det er en veldig nordlig keltisk region med en annen befolkning og et helt annet klima.Men som dere kanskje allerede vet, har vi også sagt hva vi ønsker å gjøre etter lanseringen, og vi sa at vi i løpet av det første året også ønsker å gjøre noe i Egypt."
"Så vi vet at det allerede vil være Albion, og så provinsen inspirert av Egypt, og selvfølgelig Latium. Og ja, det er kanskje ikke slutten på det.Ja, og selvfølgelig i mange bybyggere ser du tingene ovenfra, du planlegger byen din, men til syvende og sist handler alt om menneskene."
"Kan du kanskje fortelle oss litt om hvordan menneskene fungerer som mekanikk i spillet?Ja, det er også det vi liker best med Albion, fordi de var veldig forskjellige mennesker.Så det var keltere, og de hadde helt andre tradisjoner enn romerne.Og vi følte at dette faktisk var noe veldig kult å utnytte, for tenk deg at du er den romerske guvernøren, du vet, bare Italia, de solfylte strendene og så videre, lavendelmarkene, og nå ber imperiet deg faktisk om å håndtere et opprør i den nordlige regionen, hvor folket faktisk ikke engang er romanisert eller romere, de er keltiske, de bærer fuglene og skjegget og tatoveringene, og de bærer til og med statuene, de er supermistenkelige."
"Så jeg har alltid forestilt meg at det måtte være som å gå inn i mørtel, bare uten orker, men bare å ha disse kelterne der, så det var veldig, veldig utfordrende.Og det er faktisk veldig kult, så vi ønsket å vise hvordan det er å være guvernør, og hvordan du vil nærme deg sivilisasjonen deres."
"Hvis du, la oss si mer, beholder deres tradisjoner og bare krever inn skatter til imperiet, for romerne tilpasset seg også disse kulturene, og de var ganske tolerante for å opprettholde disse provinsene.Men du kan selvfølgelig også romanisere dem, du kan tilby dem akvedukter og bad, og bare gjøre dem nærmere romerne."
"Ja, og en av de største utfordringene, som du nevnte, er at lokalbefolkningen har forskjellige skikker, men det er også et veldig annerledes land når det gjelder geografi og de unike utfordringene.Kan du beskrive litt hvordan det påvirker spillet når du drar til Albion?Absolutt, så ja, jeg vil si at øyene er veldig, de er mindre, og de er også mer ujevne, det er mange åser, det er et helt annet vær, som mye regn, det er ganske tåkete."
"Og det biomet vi fokuserer på er myrer.Som du kanskje vet, er vi inspirert av Britannia, og i Sør-England er det mange myrer, så det biomet er veldig naturlig for kelterne, fordi de har all maten der, og byggematerialet, de tilpasset seg sømløst til det miljøet, de går til og med på stylter, som i myrene."
"Det er noe romerne ikke vil ha, ja, de er faktisk mestere i terraforming.Du vet kanskje at Roma faktisk ble bygget på myrene, og romerne tørket først ut disse myrene med noen kanaler, og det er det de gjør her igjen, for å gjenvinne landet, for å bygge som dette, som tunge bygninger, som akvedukter, som normalt bare ville sunket ned i myra, og bare for å gjenvinne landet til store åkrer."
"Så det er en veldig annerledes tilnærming til hvordan de faktisk utnytter disse øyene, og det vil også være synlig fra en zoom på lang avstand, ja.Så hvis du er keltisk, vil du heller beholde det som er der, som skogen er perfekt, myr er perfekt, du bruker alt, det som er der.Hvis du er romer, vil du sannsynligvis tilpasse det til din idé og til din måte å ha det på."
"Ja, og det er mange måter å tilpasse landet, tilpasse menneskene på, men noen ganger vil det bli konflikt, det kan ikke unngås, spesielt ikke i denne fasen av historien.Kan du fortelle oss litt om kampfunksjonene i spillet?Så ja, konfliktene, det vil alltid være noen konflikter, for du kan ikke gjøre alle til lags."
"Så selv om du er veldig snill mot kelterne, kan det hende at keiseren noen ganger vil presse deg til å være mer romersk.Men ja, du har rett, det vil være konflikter, det vil også være konflikter mellom de andre guvernørene, alle kjemper for å få en bedre plass, og kanskje vil de på et tidspunkt til og med bytte ut keiseren.Så vi vil ha en kamp i spillet, for i denne settingen av Roma, var det veldig tydelig at vi måtte levere denne fantasien om marsjerende legioner, og derfor vil vi i spillet ha sjøkamp med skipene, men også landkamp med de militære enhetene."
"Og hva du trenger å gjøre for å innta et territorium eller en øy, må du ødelegge noen andres guvernørvilla, og bare gjøre krav på at det er ditt territorium.Så du må sannsynligvis ta troppene dine med skipene dine, akkurat som å legge dem på land, ødelegge alle forsvarstårnene.Hvis de har forsvarsverk, må du lage noen innganger, for eksempel med katapulter eller artilleri."
"Du må passere gjennom enhetene dine, beseire det som er der, og til slutt må du beleire villaen, og erobre villaen for å vinne øya. Så dette er der.Ja, og jeg spilte en tidligere versjon av spillet for et par måneder siden, og en av tingene jeg la merke til, var at man starter på en øy, og så har du plutselig ikke de ressursene du trenger for å utvikle byen din, og du må handle."
"Så hvordan fungerer handelssystemet i en slik setting?Det finnes, la oss si, to typer handler du kan gjøre.Den ene er mer logistikk mellom øyene dine.Så som du sa, det er forskjellige muligheter på forskjellige øyer, så ikke alle øyene har den samme fruktbarheten."
"Så for eksempel kan du dyrke olivenolje på noen øyer, men ikke nødvendigvis på alle andre øyer.Så når du bosetter deg på de andre øyene, kan du bygge dette nettverket av øyer ved å skape handelsruter, handelsruter til sjøs med skipene dine, som er en stor del av Anon.Men det er også den andre handelen, og dette er handelen med rollefigurene og andre ankomster og med andre guvernører."
"Og generelt sett må du ha et godt forhold til disse karakterene, slik at de faktisk tillater deg å handle med dem, og så kan du også se hva de tilbyr. Du kan kjøpe ressursene deres, du kan besøke havnene deres.Det handler ikke bare om ressurser, de kan også ha andre interessante ting du kan kjøpe, skip eller noen unike gjenstander.Så det er en annen måte du kan samarbeide med andre i den provinsen på."
"Ja, og en annen funksjon i spillet er at du kan dra på oppdrag, og det kan innebære handel, eller noen ganger hjelper du byboerne, noen ganger hjelper du en annen guvernør og sånne ting.Men hvordan fungerer oppdragene? Er de forhåndslaget, eller er det litt autogenererte ting? Hvordan fungerer de?Det er begge deler. Så ja, jeg tror at vi i bunn og grunn har to typer innhold, narrativt innhold."
"Og den ene er, som du sa, det er mer som enkle oppdrag, der vi sikter oss inn på spillere som ikke ønsker å gå så dypt med noen lange historiedrevne oppdrag, som kanskje bare trenger litt penger, så i utgangspunktet drar de bare til øya.Og der kan de, på Lighthouse, faktisk utløse dette autogenererte oppdraget som forteller dem, Jeg trenger disse ressursene, kan du levere dem? Og det er ganske enkelt, det er ganske raskt, og det kan hjelpe med økonomien din."
"Men vi har også mer komplekse oppdrag og dypere oppdrag, der du kan samhandle med andre karakterer, og du kan til og med finne ut mer om disse karakterene, for eksempel om folk som bor i byene dine, eller mer om keiseren, og det kan være oppdrag som også kan ta litt lengre tid, som er flere steg, og du kan til og med bestemme i disse oppdragene noen ganger hvilken vei du vil gå."
"Og det kan forresten også ha en effekt på diplomatiet eller på relasjonene dine.Ja, og spillet kommer til å lanseres 13. november i år, og vi har selvsagt holdt på med utviklingen en god stund, og vi har møtt mange utfordringer, men vi har også oppdaget mye interessant om historie og kultur og slikt.Hva har vært den mest interessante oppdagelsen du har gjort under utviklingen av spillet, eller noe du ikke visste om på forhånd?Det var mange, men jeg vil kanskje si én, og det er faktisk hvor mye de var globalisert."
"Så dette er virkelig utrolig.Så etter hvert som historien og fremskrittene med funn og så videre, vet de mer og mer at de faktisk var veldig globaliserte.For eksempel i Italia, i Pompeii, fant de buddhistiske statuer, som viser at buddhismen faktisk reiste i sentrum av deres eget land.Eller, for eksempel, vi vet at Britannia faktisk også ble styrt av seks egyptiske guvernører, noe som faktisk viser hvor globaliserte de var, og hvordan handel var tingen."
"Og jeg tror at dette også er det vi gjør veldig bra i spillet vårt, for mange spill fokuserer kanskje på byen, men vi viser også hele nettverket, denne utvekslingen av ideer, disse spørsmålene om identitet og kultur, og jeg tror at dette fungerer veldig bra for oss.Ja, og så et siste spørsmål.For et par år siden kom det en trend der folk begynte å snakke om Romerriket sitt."
"Det har på en måte vært deres besettelse.Påvirket denne trenden på noen måte valget av setting for spillet?Ja, absolutt.Så det var også en veldig god setting for oss, for de bygde episke bygninger, episke strukturer, men også, som du sa, det var et veldig stort imperium."
"Så det gir oss faktisk mulighet til å dra til andre provinser, til andre biomer.Det handlet også om en enorm utveksling av varer og så videre, og dette er selve kjernen i Anno.Så vi følte at dette er en veldig bra setting.Og vi hadde på en måte alltid hatt denne settingen i tankene allerede i et tiår."
"Men det var også noen andre settinger vi ønsket å gjøre, og vi valgte å gjøre noen andre settinger, fordi vi noen ganger ønsker å være ganske annerledes enn det forrige Opus, men denne gangen følte vi at dette var den rette settingen å gjøre etter Anno 1800.Og vi vil ikke bare være rundt Anno 1800, men vi ville gjøre noe fundamentalt annerledes."
"Og ja, vi sa: "Ok, nå er det på tide for dem.Vi burde gjøre det.Takk for at dere tok dere tid, og lykke til med den siste delen av utviklingen.Ja, tusen takk skal du ha."