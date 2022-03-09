Gjør fantasy-action til noe nytt - Crimson Desert Gamescom 2025-intervju

Vi tok en prat med Rick Van Beem fra Pearl Abyss for å snakke om alt Crimson Desert på Gamescom.
"Hei alle sammen, jeg er her på Gamescom. Jeg har nettopp avsluttet Crimson Desert. Jeg er her med Rick.Rick, hva kan du fortelle meg om Crimson Desert?La oss si at noen har hørt om dette spillet, de er begeistret for det, men de vil gjerne vite litt mer."
"Hva kan du fortelle dem som virkelig vil lokke dem med en gang?Vel, det er et action-eventyrspill i en åpen verden.Og jeg tror at hvis du har sett filmen, håper jeg du er enig med meg i at det er en vakker verden vi har bygget.Den utspiller seg i Piwell-verdenen, der det pågår en kamp mellom gråmanene og svartbjørnene."
"I demoen vi viser i dag, er du på en søken etter å gjenforenes med en annen Greymane.Du spiller som Cliff, som er hovedpersonen.Og du er på en søken etter å gjenforenes med din medgråmane, Unka.Og det må du gjøre ved å hjelpe dine allierte med å fullføre strategiske mål og kjempe mot horder av fiender, og til slutt beseire Cassius Morton, sjefen på slutten av nivået."
"Det er en del som utspiller seg rundt begynnelsen av midten av spillet, som et av hovedoppdragene.Det er litt historieelementer der, og noen taktiske kamper.Og jeg tror, bortsett fra det visuelle, at en av våre viktigste styrker er kampsystemet.Det er veldig intrikat, det er veldig spektakulært, men samtidig ganske jordnært."
"Du har bryting, grappling, du kan sparke folk, du kan sparke folk inn i pigger.Men samtidig kan du også bruke sverd og skjold, eller et spyd, eller en krigshammer.Og hvert av våpnene har unike bevegelsessett og ferdigheter.Og jeg synes det kule med dette spillet er at det belønner spilleren når han eller hun eksperimenterer med de ulike våpentypene."
"Fordi du også kan kombinere og koble dem sammen.Og mange som har spilt her i dag, sammenligner det med kampspill, men da i en åpen verden.Så tenk på noe som Tekken, for eksempel.Så det er mye givende spilling etter hvert som du blir bedre som spiller."
"Mange har sagt at det er et rollespill.Det er det ikke i kjernen, fordi Cliff ikke går ding.Han går ikke opp i nivå i tradisjonell forstand.Men han blir sterkere ved å samle inn rustninger eller nye våpensett, som for eksempel kan komme fra en sjef."
"Slik utvider han sakte ferdighetene sine.Vi har også noe veldig kult, som kalles Axiom-armbåndet.Og det gir ham veldig sterke krefter.Han kan bruke dem til elementær skade, for eksempel."
"Og med Force Palm-teknikken kan han også lamme fiender eller hoppe høyere.Det er så mye han kan gjøre i dette spillet.Og vi har en veldig unik traversering.Du kan ri, men det er også en slags..."
"Du kan gli gjennom luften fra en opphøyd posisjon.Men du kan også gripe tak i dem ved hjelp av kreftene dine.Så det gjør også traversering veldig interessant.Det er mye."
"Jeg tror du er enig med meg i at det er mye å ta innover seg etter å ha spilt demoen.Det kan være overveldende, spesielt denne demoen.Men etter hvert som du spiller det endelige spillet, lærer du deg alle trekkene.Hvordan balanserer laget det da?Kampspill er et godt eksempel, men jeg tror også at kampspill på en måte har de fire hovedknappene."
"Mens dette har gjort alle kombinasjoner mulig på kontrolleren.Når det gjelder ansiktsknappene du kan trykke på, inkludert angrepsknappene.For å gi deg alle disse alternativene når du kjemper.Du kan bytte fra sverd til knyttnever."
"Hvordan gjør du det ikke så overveldende at en spiller ikke vil slå av?Og til et punkt der de vil fortsette å lære mer?Hvordan gjør teamet systemet givende på den måten?Det er vanskelig for meg å svare på, for jeg er selvsagt ikke spilldesigneren."
"Men jeg tror, som svaret mitt tidligere, at folk gradvis vil lære seg å spille spillet.Du begynner med de grunnleggende ferdighetene dine, la oss si.Lett angrep, tungt angrep, rulle, unnvike, løpe, hoppe.Og så vil du sakte låse opp disse trekkene og våpnene."
"Og når du har noe nytt, vil du naturligvis eksperimentere med det.Og så vil det forhåpentligvis bli et muskelminne.Og så kommer eksperimenteringen inn.Men det er flere måter du kan fjerne en fiende på."
"For eksempel sjefen du har spilt mot.Det er en unik mekanikk der du må knuse ham med søylen.Du hjalp meg mye med det. Jeg må si at jeg fikk bank.Takk, takk, takk."
"Men samtidig, hvis du er dyktig nok, kan du også gjøre det uten.Det finnes forskjellige løsninger på det samme problemet.Så selv om det belønner spillere for å være eksperimentelle, men også for å bli gode til det.Jeg tror ikke det vil støte bort folk som kanskje ikke ønsker å utforske alle mulighetene Cliff har."
"Jeg hadde tenkt å spørre om historien også, fordi det var noe jeg ikke nødvendigvis er kjent med.Den tidligere historien om det. Hvor godt kjent bør spillerne egentlig være?Og hvordan forteller historien denne verdensoppbyggingen?Det ser ut til å være ganske brede penselstrøk. Spilleren får så mye han eller hun vil."
"Så hvis de vil lese alle bøkene og sånne ting, så får de det.Eller skal det holdes i bakgrunnen mens vi fokuserer på Cliffs historie?Jeg kan ikke si så mye om det ennå.Vi ønsker virkelig at spillerne skal få oppleve historien og ikke ødelegge for mye."
"Selv om vi allerede har sluppet en del filmmateriale der ute.Du spiller som Cliff. Du er en av de grå hovedpersonene, og du begir deg ut på et episk oppdrag.Vi har en hovedoppdragslinje som følger en hovedhistorie.Men vi har også sideoppdrag som utforsker de andre regionene i Pywell med sine egne historier osv."
"Det blir mye historie. Mye rikdom.Du så kanskje også i demoen at du noen ganger så kunnskap som var tilegnet.Jeg kan ikke si noe om hvordan systemet vil fungere ennå.Men det er mange bakgrunner og historiefortellinger som kanskje ikke er så åpenbare i første omgang, hvis det gir mening."
"Men det er også bare hovedoppdraget som du kan følge.Så du kan utforske bakgrunnsgreiene.Så du kan si at du nødvendigvis må finne en bit informasjon om en karakter.Og så vil en annen ting lede deg til noe annet? Er det det du sier?Jeg er ikke sikker, for å være ærlig."
"Vi håper å kunne avsløre det senere. Hvordan dette kunnskapssystemet fungerer.Men det er mye historie i spillet.Også bortsett fra å bare følge hovedhistorien.Rick, tusen takk. Jeg vil ikke ta opp for mye av tiden din."
"Kan du fortelle meg når folk kan forvente å se Crimson Desert, og hva de kan se den på?Opprinnelig var spillet planlagt til slutten av dette året.Men dessverre må vi finpusse litt mer.Så Q1 er det."
"Rick, tusen takk for at du tok deg tid.Takk skal du ha."