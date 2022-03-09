Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch - Kreativ direktør Gamescom 2025 Intervju

Kreativ direktør Josh Labelle var glad for å snakke med oss etter BCD-demoen av DDVs tredje utvidelse han ga oss på Gamescom, og nå kan du endelig spille hele intervjuet for å lære mer om det heste- (og gåse-) fylte innholdet som kommer i november.
"Jeg er på Gamescom, det er dag én, det er nesten slutten av dagen for meg og jeg syklet meg frem til jeg nådde standen med Dreamlight Valley-spillet og gutta hos Gameloft, som vi kjenner og elsker og vi kjenner og elsker også spillet, det er veldig til stede hjemme fordi min kone og mine barn spiller mye og de forventet noen ting, de tok helt feil de tok helt feil fordi dette er en ny utvidelse den tredje utvidelsen til spillet som heter Wishblossom Ranch det handler om hestene, "ville, ville hester" så hvor kom ideen fra at du virkelig ønsket å introdusere hestene i stedet for bare å reise raskere gjennom verden?Så vi ser så mye kjærlighet for dyr blant spillerne våre de elsker dyrekameratene og derfor tenkte vi at dette ville være en flott måte å spille på denne kjærligheten til dyr men også å bringe en ny type dyrevenner inn i spillet gjennom mounts som også vil forandre måten spillerne beveger seg rundt i dalen på fullstendig så med ridedyrene vil de kunne bevege seg raskere og de vil kunne gjøre alt de kunne gjøre til fots på hesten Og det legger også til noen tematiske elementer for ranchen som du kan tilpasse og du må også skape et bånd med hesten, ikke sant?Ja, akkurat, det er en ting som for oss vi ville at hesten også skulle være et progresjonselement så vi vil at hesten skal kunne gå opp i nivå og vi ville at hele temaet for utvidelsen skulle handle om å ta vare på dem og lære hvordan man gjør det Vi ser også spillere som er veldig begeistret for visse hester fra Disney-filmer og i dette vil du også kunne møte og bygge bånd med dem på samme måte som du gjør med Disneys landsbyboere Progresjon betyr også historiefortelling Så hva er det som skjer her?Dette er et nytt kart, dette er et nytt område, det er en historie som skal fortelles Så hvorfor er denne ranchen ødelagt?Hva må vi gjøre? Hvem er den skyldige her?Vi kommer med mer om det om kort tid."
"men i hovedhistorien vår blir spilleren invitert hit til Wishblossom Ranch og dette er virkelig stedet i spillerens hjerte der ønsker går i oppfyllelse hvor de dypeste ønskene deres lever og spilleren kommer til å finne ranchen til å begynne med ganske nedslitt fordi en viss Disney-skurk har kommet og kjørt stedet rett i grøfta og derfor må spilleren finne ut hvor hestene har tatt veien de må bringe dem tilbake de må reparere stallen og få stedet i gang igjen med hjelp av noen nye landsbyboere Noen nye landsbyboere, blant annet en Disney-prinsesse og en liten, glitrende fe Så vi er så glade for at vi med denne utvidelsen kan bringe den aller første Disney-prinsessen, Disneys Snøhvit, til spillet og i tillegg vil vi tidlig i utvidelsen bringe får du møte Tingeling fra Disneys Peter Pan begge to etterlengtede figurer for spillerne våre som vi gleder oss veldig til at spillerne skal få møte Fantastisk, og hvordan spiller dette inn i planen for innhold i spillet?For vi forventer fortsatt at det kommer noen nye ting til Vale i år så hva kan du fortelle meg om veikartet?Hva kan spillerne forvente seg av nye ting i Vale?og så denne utvidelsen som kommer?Med The Storybook Vale kom den siste store historieoppdateringen i løpet av sommeren, som brakte Maleficent og Aurora vi har fortsatt et par små ting som vil komme for det i nær fremtid så spillerne kan vente på å se det vi vil også fortsette med våre gratis oppdateringer så spillerne kan forvente å se hele vårt nye veikart for dette i nær fremtid men når det gjelder denne utvidelsen, er det en veldig kul ting med den dette blir vår første utvidelse der vi samler alt innholdet på én gang så i tidligere utvidelser måtte spillerne vente på fremtidige oppdateringer for å få karakterer som Maleficent og Aurora og for å få slutten på historien denne utvidelsen kommer til å slippes i ett stykke i november og den kommer til å bringe alle karakterene og alle biomene og alle hestene på det tidspunktet, samt slutten på den nye historien Og jeg antar at den også kommer til å bli utgitt på alle plattformer i november Hva kan du fortelle meg om Switch 2-versjonen?Fordi vi fikk denne teaseren av kunngjøringen at det skulle komme en spesifikk versjonsoppdatering i en patch vi spiller for øyeblikket på Switch 2, men det er Switch 1-versjonen som innfødt så hva kan vi forvente av den oppdateringen?Ja, først vil jeg nevne igjen som du sier hvis spillere vil spille på Switch 2 Dreamlight Valley spiller flott på den akkurat nå, det fungerer men det er fortsatt Switch 1-versjonen vi har kunngjort at vi jobber med en oppgradert Switch 2-versjon og alle detaljer om den vil bli kunngjort etter hvert men akkurat nå jobber vi fortsatt med det og har ikke noe mer å kunngjøre om det Og noen gjess til å følge deg mens du galopperer på hesten din med noen sprø ting som vi også alltid forventer fra dere så tusen takk for at dere tok dere tid vi ser virkelig frem til å få våre egne hender vi så bare en demo, men vi har veldig lyst til å spille dette nye innholdet Tusen takk, nyt showet "