Trucking Time! - Road Kings Gamescom 2025 intervju med Saber Interactive

Vi har snakket med Saber Interactive Portos kreative direktør Peter Mack for å lære mer om det kommende simuleringsspillet som foregår i de amerikanske sørstatene.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor. I dag, som du sikkert kan fortelle av den nydelige bakgrunnen vi har her, er jeg sammen med Peter her for å snakke en litt om Road Kings. Så, først av alt, for alle som ikke er kjent med dette spillet, du vet, det har nettopp blitt annonsert, det har nettopp blitt avslørt for verden, så gi oss en slags pitch, en oversikt over hva dette spillet er. Ok, så velkommen til Road Kings. Vi er veldig stolte over å vise dette til alle for første gang."
"første gang. Road Kings er en lastebilsimulator med alt som trengs for å kjøre lastebil.du noen gang har ønsket å vite og gjøre, med store rigger, langtransport, over-the-road lastebiltransport. Vi har omfavnet alt om lastebiler som vi vet, fra ned fra motorene, girene og modellene og merkene, til livene til lastebilsjåfører og alle de tingene de står overfor. I Saber har dere selvsagt har så mye erfaring med å lage disse veldig nøyaktige kjøretøyspillene."
"Hvordan har det kommet inn i utviklingen av Road Kings? Vi har en spektakulær kjøretøyteam, med mye erfaring i å gjøre denne typen arbeid, og trofast, nøyaktig representasjon av ikke bare visualiseringen av kjøretøyene, men også følelsen av dem, fysikken og alle de tingene du kan oppleve når du kjører når du kjører disse monstrene mens du suser rundt på motorveien. Så, det er vært en enorm mengde erfaring som har blitt brukt i dette spillet, og har gitt oss et fantastisk resultat. Og i motsetning til noen av kjøretøyspill som Saber har gjort, der ideen på en måte bare er å finne ut hvordan man kommer seg fra punkt A til punkt B, er det mer progresjon i dette spillet, ikke sant? Så hvordan er det involvert? Dette har en helt original, unik kjerne mekanikk som ligger under, der spilleren får engasjere seg i mye av systemer og prosesser som ligger til grunn for å drive som selvstendig eier og operatør ute i verden, på jakt etter arbeid, ved hjelp av et lastebrett, og oppleve hvordan det er å takle vær og vind, og selvfølgelig å møte ting, selv hverdagslige ting som driftstimer, og føderalt påbudte bremseklocker, og tilbakestilling, å lete etter et gatekjøkken slik at du trygt kan parkere lastebilen over natten, og ikke våkne opp om morgenen med en parkeringsbot, eller en vandalisert campingvogn. Så vi har prøvd alt du kan forestille deg."
"å gjøre det til en del av spillet på en original og overbevisende måte, og også å stole på på disse spillsystemene for å inkludere mekanikker som er viktige for spillets spilleren. For eksempel overvekt på lastebilen, skader på dekkene, skader på bremser, bruk av motorbremsen for å spare penger på bremseklossene, alt det du kan tenke deg. Så alt er der inne."
"Så på en måte er det den ultimate lastebilopplevelsen. For alle der ute som vil ut på landeveien, er dette måten å dyppe tåa i vann.Hundre prosent. Det viktigste for oss er at det handler om noe."
"Og jeg vet at det er mange mennesker som driver med lastebiltransport over hele verden.Så det er en bransje som har opplevd mye forandring, med teknologien, og vær og vind, og alle de tingene som folk møter i dette arbeidet. Så for oss, i tillegg til de fantastiske kjøretøyene og alle de fantastiske tingene, har vi mye av folk som legger ned mye arbeid i å skape menneskelige grunner for at du skal være der ute. Hvorfor gjør de dette? Hva er det de gjør? Hva er de ute etter?Vi får se om vi har klart det eller ikke, men vi har virkelig prøvd å gjøre det."
"Og en av de store utfordringene ved lastebiltransport er selvsagt terrenget som du har å forcere. Noen ganger handler det ikke bare om å være ute på landeveien, ikke sant?Hva slags utfordringer stiller dere overfor?Ja vel, greit. Hvor mye tid har vi? Så, ok. Vi har minst..."
"Vi har lagt spillet til denne delen av verden, kystslettene, sørlige USA, Georgia, Nord-Florida, fordi dette er et sted som blir veldig hardt, som mange vet, med alvorlige værhendelser og har også opplevd mange ulike katastrofer, både menneskeskapte og naturkatastrofer."
"Så da vi lagde disse scenariene, ønsket vi å representere det aspektet av lastebillivet, der ting skjer som du ikke forventer. Så, du vet.., en orkan kommer til å slå til eller det er flom, selv noe så enkelt som en men det er en langdistansesport."
"Så det meste av innsatsen og funksjonene våre har vært fokusert på motorveier, kjøring mellom motorveier. De tingene du møter der, og når du kjører inn i forskjellige terreng og vanskelig navigering av ting, er det inne i depoter eller det er på den siste kilometeren når du kjører på en lokalvei og du treffer på en hull i veien, må du ta en avgjørelse: Kommer jeg til å rekke det i tide?Så jeg kommer til å kjøre i det hullet i høy fart, og det vil gjøre mer skade på bilen min, eller skal jeg senke farten, ta det rolig, for hvis jeg er under 15 miles i timen, vil det ikke skade noe. Vi prøver å ta med alle de tingene og koble sammen systemet slik at terrenget påvirker dekkene, som påvirker lasten din, alt det der."
"Så nå kommer tydeligvis Road Kings ut i 2026, tror jeg.Så når det er tilfelle, og spillet lanseres neste år, for folk som etter hvert vil få tak i det, hva er én ting som du ser på og tenker, det er det jeg virkelig gleder meg til at de skal få oppleve?Én ting? Jeg vet ikke om jeg kan svare på det spørsmålet."
"Hva er den ene tingen? Jeg tror at de...Jeg tror vi begynte med å ville skape noe som kommuniserer hva det er å kjøre en av disse tingene. Så hvis det er noen der ute som føler at de endelig får oppleve en av disse tingene på ordentlig i en verden som lar dem skrive sin egen historie, ta sine egne valg om hvilke klienter de skal få, hvilket arbeid de skal gjøre, hvilke jobber de skal gjøre. Hvis vi har skapt denne følelsen av oppslukende simulering for alle, så tror jeg vi har klart det."
"Følg med for mer om Road Kings. Lanseringen er planlagt til neste år, så det er litt tid til å vente på den, men når den kommer ...kan du forvente at den slår til som en lastebil. Så, ja, for mer om spillet, følg med på din lokale Game Expo-region."