Redder menneskeheten ett skritt av gangen - The Last Caretaker Gamescom 2025-intervju

Vi har snakket med kreativ leder og medstifter av Channel37 Antti Ilvessuo om en ny vri på survival crafting-sjangeren.
"Hei alle sammen, jeg heter Alex og er her på Gamescom. Jeg er her med Antti. Jeg har nettopp sjekket ut The Last Caretaker.Antti, for folk som kanskje ikke vet hva de begir seg inn på med The Last Caretaker, kan du gi en rask heispitch som vil få folk til å bli hypet av dette spillet?og vise dem hvorfor de bør sjekke det ut?De må sjekke det ut fordi de må redde menneskeheten."
"Så du våkner opp som en ensom robot til du forstår meningen din.Du må redde menneskeheten, du dyrker mennesker, du sender dem ut i verdensrommet, og så kommer noe tilbake.Men ja, det er The Last Caretakers sci-fi-overlevelsesspill med åpen verden hvor du seiler fra sted til sted med skip, og du er den eneste roboten som heter The Last Caretaker."
"Og du er Den siste vaktmesteren.Du har snakket mye med meg om historien i dette spillet.Hvordan vil spillerne samhandle med det, og på hvilke måter kan de gjøre det lille ekstra for å finne hemmelighetene som du har strødd inn i hele verden?En veldig viktig ting i The Last Caretaker er at vi ikke forteller historien på en måte som gjør at du blir tvunget til å lytte til den."
"Vi har en verden som du er en del av, og historien kommer fra utforskningen av verden og forståelsen av at alt har en mening.Alt du finner har en dypere historie, det er en del av noe.Så når du finner noen ting i verden, minner, avdekker du noe av historien."
"Vi har 460 deler av historien, som er en del av den større historien, men på den måten kan du avdekke hva som skjedde tidligere, hva som skjedde med jorden, hvem du er og hva din oppgave er og hva alt er.Så vi bygget verden slik at du blir en del av den, slik at du forstår og du avdekker verden og bakgrunnshistorien i ditt eget ansikt."
"Så vi tvinger deg ikke til å lytte.Du kan spille spillet hvis du bare spiller det uten å forstå.Det er greit, men folk som vil gå dypt, jeg lover at det er dypt nok.Begynte du fra en slags konseptfase med den narrative ideen, hovedsakelig eller visste dere at dere ville lage en overlevelsesopplevelse i en åpen verden og bygget ideene om havet og båten rundt det etterpå?De første ideene handlet om at vi må ha en historie som har en dypere mening."
"Det var litt forskjellig, men fra starten av var det alltid stedet, havet og en hovedkarakter, og så bygde vi rundt det.Og vi testet noen prototyper, og så ble det klart at vi måtte ha en båt, et fysikkspill, spille karakteren som er en del av denne kraftsløyfen og så utviklet det seg til dette."
"Så vi endret litt på bakgrunnshistorien for to år siden og fra det har det bygget seg opp.Men først hadde vi spillmekanismen, og så utviklet verdenshistorien seg til det den er.Fortell meg litt mer om mekanikken."
"Hva kan spillerne forvente å finne når det gjelder basebygging?når det gjelder kamp i spillet og hva de kan møte der ute i den oversvømte verdenen som er etterlatt?Du nevnte basebygging, men i vårt spill bygger du ikke en tradisjonell base."
"Du bygger modeller og systemer hvor du vil og i skipet ditt.Og skipet ditt er hjemmet ditt, så det er den mobile basen din.Men du bygger ikke en base, du bygger systemer som kan oppgraderes og jeg tror det er noe helt annet."
"Jeg likte også i spillet, vi gikk over det ganske mange ganger om hvordan dere tilnærmer dere det fra en spilleroppdagelsestilnærming først, tror jeg med tanke på at spilleren vil finne de tingene de trenger å finne.Hvordan drysser du det inn samtidig som du sørger for at de oppdager disse elementene?Som å finne ekstra materialer som de kanskje trenger til en bestemt ting og finne rytmer som vil hjelpe dem å fortsette."
"Godt spørsmål, for hvis du bygger en verden som er troverdig, du bygger en verden og et sted der alt har en mening og så oppmuntrer du til og gjør utforskningen, den belønner deg hele tiden.Så forstår og bygger du sakte opp verden sammen med spilleren at det alltid er givende å se hva som er der."
"I stedet for bare å ha tilfeldige rom der det er ting hvis du støter på det.Men alt er bygget slik at det vil gjøre opplevelsen av verden rikere og det vil oppmuntre til utforskning.Så som du åpner, jeg tror du gikk til taket, åpne døren og du ser bamsen på stolen i kanten av den."
"Så det er fullt av slike ting som du kan gå et sted, det er noe interessant der, og det er det som regel.Det er også mye frihet i form av at du kan, jeg tror du sa det selv, du kan stort sett plukke opp alt og bruke alt som ikke er spikret fast."
"Hvor komplekst er det å legge til disse systemene, og hvordan kom du frem til designbeslutningen å tillate den følelsen av spillerens frihet i en så stor åpen verden som du allerede har?Det har sakte utviklet seg til det det er, og siden lært av reglene fra prøvespillene som vi gjorde tidligere av fysikk som utviklet det fra starten av vi ville at spillingen skulle ha en fysikk, og sakte begynte vi å legge til mer fordi det gir mening."
"Vi la til noen ting i verden, og så føltes de statiske og så forstår vi reglene for å gjøre dem dynamiske.Det er en veldig stor prosess, og det er vanskelig å gjøre riktig fordi alt må være vedvarende."
"Så hvis du slipper noe, må det fortsatt være der.Og med fysikk kan det ikke være hvor som helst.Så det er en enorm oppgave, men jeg tror det er belønning på slutten fordi det igjen oppmuntrer til utforskning, og hvis verdensreglene er klare Jeg kan forstå ved å bare se i stedet for noen menyinfo at det er det det er."
"Så hvis jeg trenger gummi, trenger jeg gummidekk, noe som åpenbart er viktig i havverdenen men de brukes i havnen uansett.Og så hvis jeg trenger plast- eller stoffstol, og regelen er klar.Hvis du ser noe du forstår den virkelige verden det er laget slik det ville blitt gjort i det virkelige liv."
"I overlevelsessjangeren er det vanligvis mange lignende oppsett når det gjelder hvordan spillerne skal samhandle med verden og slike ting men jeg liker The Last Caretakers unike tilnærming.Hvordan sørger du for at en film som The Last Caretaker skiller seg ut i en ganske populær sjanger av denne åpne overlevelsesopplevelsen?En ting fra starten av, som vi startet presentasjonen din jobb er å redde menneskeheten, og det er klart hvordan du gjør det men det tar tid, og når du har gjort det, skjer det noe annet som åpner spillet på en annen måte."
"Så jeg håper det er synlig for en spiller som har et klart mål som bruker veldig mye fysikk og har dette modulspillet som vil utgjøre en forskjell i stedet for prosedyregenererte ting eller noe sånt. Alt er håndlaget."
"Hvor tung er balansen mellom den realistiske vitenskapen som du sa før de fysikkbaserte motorene og de sci-fi-aktige elementene med roboter og sånne ting?Har du rådført deg med forskere eller noe sånt?for å prøve å basere det på virkeligheten, eller fokuserte du mer på fortellingen og følelsen av verden?Fortelling og følelse har vært et veldig stort fokus men det er bra med den virkelige verden at den er lett å studere."
"Du ser deg bare rundt, så du trenger ikke å konsultere som forskere hva stolen er laget av, for den er laget av og noe som elektrisitet selvfølgelig er det noen balanserende ting at hvor mye biomasse genererer for eksempel diesel det er som noe, men det må føles ekte men hvis du holder deg til denne regelen, blir alt lettere å forstå."
"Hvis vi hadde introdusert vi ikke, men forestill deg at vi ville ha magi da vet du ikke hva som er reglene i magi fordi alt er mulig men på denne måten hvis alt er grunnlagt for virkelighetsfysikk er det enkelt å introdusere nye systemer fordi du uansett vet hvordan de fungerer i virkeligheten."
"Så hvis jeg kaster noe, forventer jeg at det flyr. Jeg forventer at ting flyter.Jeg forventer at ting har øksemateriale.Dere har jobbet med Supercell på dette som nok er mest kjent for mobilspillene sine."
"Hvordan har det vært å være en pioner på en måte?for konsoll- og PC-markedet for noe som The Last Caretaker?Jeg må tenke litt, for Supercell er generelt de har jobbet med mobilspill, men de prøver å lage gode spill og de stolte på oss, og nå er det vår jobb å lage et godt spill så det blir mer sånn, men vi er ikke Supercell, vi er støttet av Supercell og forhåpentligvis kan vi gjøre det folk forventer at det skal være."
"Antti, tusen takk for at du tok deg tid.En ting til før jeg går, når kan folk forvente å se The Last Caretaker og hvor kan de se den?Før utgangen av året tidlig tilgang."
"Strålende, Antti, tusen takk igjen."