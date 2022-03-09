Lasere, romdrakter, dinoer, du store min! - Turok: Origins Gamescom 2025-intervju

Vi snakker med spilldirektør Jesus Iglesias om gjenopplivingen av Turok og hvordan denne nye historien kaster lys over seriens opprinnelse.
"Hei alle sammen, jeg er Alex her med Gamereactor. Vi er på Gamescom. Jeg har nettopp sjekket ut Turok Origins. Jeg er her med Jesus.Jesus, hva kan du fortelle meg om Turok Origins for noen som kanskje går inn i denne serien for første gang?Jeg skal være ærlig, jeg kan huske at jeg spilte det i sin tid, men ikke helt på lenge."
"Hvordan skal du oppdatere den serien for folk?Jeg mener, Turok var i sin tid en av de viktigste franchisene på skytespillområdet.Det brakte elementer som plattform, utforskning.Og det var, jeg mener, ikke veldig stort, men nok til å gjøre serien unik."
"Universet er også veldig unikt, det er veldig eklektisk.Du kan reise i rommet, du kan reise i tiden.Og alle disse elementene er en del av Turok Origins.Vi har skapt en ny historie, en ny fortelling som passer inn i hele Turok-universet."
"Men det bringer oss mange, mange år tilbake i tid.Så vi forklarer Turoks opprinnelse.Og hva kan du fortelle meg om opprinnelsen? Uten å gå inn på historiens spoilere, selvsagt.Hva kan du si om for eksempel Xenia, Turokene, de biomorfe draktene de har på seg?For, som du sier, det er mye som skjer."
"Og folk tenker kanskje i utgangspunktet bare på det som å skyte med dinosaurer.Men det er hele dette futuristiske elementet, det er mye mer i det.Det er morsomt, for når du sier Turok, tenker folk umiddelbart på dinosaurer.Og hvis du spiller de første spillene, er det siste du ser sannsynligvis dinosaurer."
"Det er i minnet til alle.Men vi forstår at det er veldig viktig.Derfor har vi også mange dinosaurer i spillet vårt.Saken er at historien, universet til Turok er mye større enn det."
"Så vi har en styrke, en rase av reptiler, humanoide reptiler som prøver å erobre hele universet.Og oppdraget til turokene våre er å prøve å unngå det.Alt dette henger sammen med den andre historien.Så jeg kan ikke avsløre noe akkurat nå."
"Men folk vil innse at alt henger sammen.Vi brukte mye tid på å lage en veldig fin fortelling.Og den er full av overraskelser.Dere har også brukt mye tid, som jeg kan se, på å bygge opp denne hyllesten til indiansk kultur, slik det var med den originale serien."
"Kan du snakke litt om hvordan det kommer til å bli i spillet?Ja, det kan jeg.Den indianske kulturen er også en viktig del av franchisen.Og det er den også i spillet vårt."
"Og vi legger mye arbeid i det.Vi hyret faktisk inn indianere for å rådføre oss med dem på hvert eneste trinn i utviklingsprosessen.På den måten forsikret vi oss om at vi ikke laget noe som var respektløst eller i strid med den indianske kulturen.Så vi har inkorporert mange elementer."
"De har et mystisk, spirituelt forhold til naturen.Og det er veldig til stede i spillet vårt i form av denne biodrakten som vi har, som vi kaller mantler.Det er også et ord som er veldig relatert til indianerne, mantler.Og ekkoene som er evnene som du samler fra naturen, fra skapningene og miljøet."
"Så hvordan kommer disse klassene og de ulike spillestilene til uttrykk i spillet?Og hvor forskjellige føles de for spillerne?Ja, det er det.Jeg mener, uten å gå inn på detaljer for hvert løp."
"Alle sammen, vi har tre forskjellige klasser som er relatert til tre forskjellige dyr som også er veldig knyttet til den indianske kulturen, som er ravnen, pumaen og bisonen.Så du kan velge en av disse, og så får du umiddelbart forskjellige evner.Du har et ultimat angrep som er knyttet til den spesifikke, det vi kaller, urformen."
"Og på toppen av det, samler du de ekkoene som jeg fortalte deg.Og disse ekkoene utvikler seg mens du spiller.Du kan låse opp forskjellige moduser.Og avhengig av hvilken klasse du tilhører, vil ferdighetstreet ditt gå i den ene eller andre retningen."
"Takk skal dere ha.Du sa noe som jeg syntes var ganske interessant i presentasjonen om å gjenopplive franchiser som man har trodd har vært sovende eller til og med døde.Du refererte til Space Marine, et annet slags Saber-spill som kom ut i fjor."
"Var det noen påvirkning fra det spillet?Og hvorfor tror du at tiden er inne for å bringe Turok tilbake?Det er ingen... Jeg mener, som jeg sa til deg, vi liker å reboote franchiser som vi virkelig kan tilføre noe.Det handler ikke om at denne serien var veldig vellykket tidligere, så la oss lage en reboot."
"Nei, det fungerer ikke slik.Vi vurderer først om franchisen er noe vi elsker, noe vi liker, fordi teamet må være involvert helt fra begynnelsen og jobbe med noe som vi virkelig omfavner.Og dette er det første."
"Og det andre er: Hva kan vi tilføre IP?Kan vi gjøre det bedre?Kan vi tilføre noe som vil begeistre spillerne, både de gamle og de nye?Og dette er prosessen vår for å avgjøre når vi velger en gammel IP og bestemmer oss for å starte på nytt."
"Og med hensyn til det, noe om nye versus gamle spillere, hvordan balanserer dere det i spillet?Det er våpen der som folk fra de originale spillene vil kjenne til, men det er også nye ting.Hvordan sørger du for at det er innbydende for gamle spillere, men ikke så inngrodd i det de kjenner at det kan skremme bort nye spillere?Vi har prøvd å finne en god balanse mellom de to verdenene."
"Vi har førstepersonsvisning og vi har tredjepersonsvisning.Og de er begge spesifikke utviklinger.Det er ikke en tilpasning av det ene til det andre.Vi har en utvikling for første person og en annen utvikling for tredje person, som gjør at de prøver å spille i begge tilfeller."
"Og du kan bytte når som helst.Så hvis du er en gammel førstepersonsspiller med mus og tastatur, vil du føle spillet slik du kunne føle et hvilket som helst annet gammelt skytespill.Og det samme med tredje person."
"Vi vet at tredjeperson er veldig tiltalende for nye målgrupper, og derfor ønsket vi også å omfavne disse målgruppene og gi dem det de vil ha.Det er også et element av enspiller og flerspiller, med en kampanje for tre spillere som ikke nødvendigvis er noe du må gå for, men det er noe du definitivt kan."
"Hvordan balanserer du enkeltspilleropplevelsen mot flerspilleropplevelsen?For som du sa før, hvis du spiller enspiller, får du ikke bots eller noe sånt.Du er helt innelåst på egen hånd."
"Enspillerdelen vår er annerledes enn andre spill, andre samarbeidsspill.Vanligvis har du roboter som spiller sammen med deg i et co-op-spill.Så vi ville ikke gjøre det, for da ville vi endre det som var den opprinnelige IP-en.Så når du spiller solo, spiller du solo."
"Du spiller kampanjemodusen, som er et veldig spennende, veldig fint historiedrevet eventyr som du vil oppleve på egen hånd.Og så har du co-op, det vil si hvis du vil spille med venner, kan du invitere og deretter hoppe inn i spillet ditt og spille sammen resten av spillet."
"Og er det vanskelig å balansere det slik at det blir samme vanskelighetsgrad?eller vil det være vanskeligere for noen på egenhånd?Det er balansert.Når du spiller solo, tilpasser spillet vanskelighetsgraden til at du spiller solo."
"Og i tillegg har vi forskjellige vanskelighetsgrader.Og de ulike vanskelighetsgradene tilpasser seg til co-op og solo uavhengig av hverandre.Herregud, jeg har bare ett spørsmål til.Når kan folk sjekke ut mer av Turok Origins, og hvor kan de finne det?Hva sier du?Hvor kan folk se mer av Turok Origins, og når kan de på en måte forvente å se det, egentlig?Foreløpig presenterer vi dette."
"Det er faktisk mye.Vi får se.Vi holder deg oppdatert.Og konsoller og PC?Jeg mener, spillet leveres på PC, Xbox Series og PS5."
"Spillet kjører, som sagt, med 60 bilder per sekund.Glatt.Svært høy kvalitet, svært høy oppløsning.Men bare med 30 bilder per sekund på Xbox Series S."
"Perfekt. Tusen takk for at du tok deg tid.Takk skal du ha."