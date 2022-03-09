Seiling og overlevelse på åpent hav - Crosswind Gamescom 25-intervju

Vi tar en prat med Philip Molodkovets på Gamescom for å se hvordan dette nye MMO-spillet for piratoverlevelse utvikler seg.
"Hei alle sammen, jeg er Alex her med Gamereactor.Jeg har nettopp sjekket ut Crosswinds.Det er et veldig spennende pirat-aktig overlevelsesspill i en åpen verden."
"Kan du fortelle meg hva folk bør glede seg til i Crosswinds?og hvorfor de bør sjekke det ut, slik vi gjør akkurat nå og også i det virkelige liv og på sine egne spillsystemer?Jeg mener, jeg tror verden virkelig kunne trenge flere piratspill."
"Så det er ikke mange piratspill nå for tiden.Og saken er at vi er inspirert av et av de beste overlevelsesspillene som Valheim og Unshrouded.Og på den andre siden er vi inspirert av et av de største piratspillene som Black Flag."
"Og vi prøver å slå det sammen til en unik kombinasjon av utforskning og overlevelse, land- og sjøkamp med sømløse overganger.Så dette er grunnen til at du bør være begeistret for Crosswinds, tror jeg.Tusen takk skal dere ha."
"Hva er balansen mellom skipskamp og utforsking av øyer og sånne ting?Hvordan gjør du det slik at de er like engasjerte i et spill som dette?For jeg tror det er fristende å velge enten det ene eller det andre."
"De er ikke likeverdige i vårt spill.Jeg tror at 30 % av tiden vil du gjøre sjømilitære ting og kanskje 70 % av tiden vil du gjøre landbaserte ting.Men det er virkelig opp til spilleren."
"Så hvis du for eksempel bare liker å seile gjennom disse store bølgene og kanskje finne noen skip å plyndre, kan du gjøre det hele tiden.Men kjerneprogresjonen, kjernen i spillet er å gå gjennom biomer og finne nye ressurser, lage nytt utstyr og beseire noen virkelig utfordrende sjefer i Souls-lite-kamp."
"Så du kommer til å tilbringe mye tid på land.Men ja, skip er veldig viktige, og jeg tror skip er dette krydderet som virkelig får spillet vårt til å skille seg ut.Det er ikke full realisme."
"Dere har gått for mange strategiske ting, spesielt i sjøkampen, som du fortalte meg tidligere.Men jeg la merke til at dere hadde livsstjelende musketter og sverd som ser ut som de er fulle av magi."
"Hva slags hint av fantasy har du lagt inn i denne piratverdenen?Ja, det er et morsomt spørsmål for helt i begynnelsen tenkte vi faktisk ok, vi bør gå nesten forankret i virkeligheten med kanskje noen veldig, veldig sjeldne overtroiske ting."
"Når du ikke vet om det er ekte sprekkdannelser.eller om piraten bare er full og finner på ting.Men etter å ha snakket med spillere, etter å ha gjort noen tester, ...gikk vi faktisk for en verden i stil med Pirates of the Caribbean."
"Så vår verden inneholder mye overtro som gamle forbannelser, udøde skjeletter, udøde pirater, soldater.Rom er en måte å reise raskt på.Men vi er fortsatt ikke på vei mot superhøy fantasi, så ingen ildkuler, ingen drager."
"Vi vil fortsatt at det skal føles som en piratverden, ikke sant?Vi har sett på noen ting som er veldig sent i spillet.Hvordan er det tidlige spillet for spillere når de nettopp har begynt på sjørøvereventyret sitt?Tidlig i spillet er å være som Du blir rett og slett banket opp av drontefugler på stranden."
"Det er som om du er strandet i begynnelsen etter at jobben din går veldig, veldig galt.Så du er strandet, du må få tilbake skipet og lasten din.Du begynner i det små, du samler grunnleggende verktøy, åpenbart som i mange andre overlevelsesspill."
"Men saken er at etter hvert som du kommer deg gjennom spillet, vil du kunne utvikle en bosetning med noen arbeidere som kan hjelpe deg.Du vil ha mannskap.Så det er en progresjon fra en strandet sjømann til sjørøverlegende, antar jeg. Det er alt."
"Bygningsstørrelse og basebygging, Kan folk oppgradere skipet sitt?Oppgraderer de en hjemmebase?Hvordan kommer det til å fungere med tanke på å kunne bruke dem?to oppgjør på en gang på en måte?Så i utgangspunktet er vi veldig, veldig liberale når det gjelder å bygge baser på land."
"Vi kan bygge nesten hvor som helst.Mange byggeklosser, dekorasjoner, stiler å velge mellom.Når det gjelder skipene, bruker vi forhåndsbestemte skipsklasser."
"Men akkurat nå jobber vi med å tilpasse skipene, både når det gjelder spilling, som å tildele offiserer og noen fordeler for skipene.Men vi jobber også med visuell tilpasning som seil, figurhoder og slike ting."
"Vi vil at skipene skal føles som et andre hjem for spillerne.Du snakket også om at verdenen på en måte er som Pirates of the Caribbean-inspirert.Finnes det inspirasjon fra virkeligheten?Er det virkelige steder vi skal besøke?Og hva kan vi forvente å se når vi er ute i naturen?Ja, absolutt."
"Ikke historisk spill, men mye inspirasjon fra den virkelige verden og sjørøverlegender.Spillet starter med at du blir angrepet av Svartskjeggs mannskap."
"Og Svartskjegg er en av de slemme piratene i spillet fordi vi er gode pirater, ikke sant?Og for eksempel, vår andre sjef allerede i spillet er løytnanten hans, Israel Hance."
"Så også basert på en virkelig person.Men i spillet vårt er han som et forbannet udødt skjelett.Vi kommer til å bruke mange flere historiske figurer.Men vi omarbeider dem alltid for spillhistoriens skyld."
"Jeg har også sett på kampene, og det har dere også, som du sa, det er sjelens lys på en måte.Hvordan stemmer det overens med hva folk forventer når de ser piratkamp?Du vet, de blinkende sverdene og duellpistolene og sånne ting."
"Hvor mye av den fantasien spiller du inn samtidig som du gir spilleren et slags strategisk element til nærkampen?Ja, absolutt.Jeg tror et godt eksempel på denne svimlende følelsen er for eksempel at vi ikke gjør dodge roll."
"Vi har dash.Ikke fordi vi ikke liker unnvikelsesrull, men fordi i fantasien om å være pirat, springer du bare og parerer angrep med sabelen din."
"Du kaster ikke hele tiden.Så vi prøver å balansere dette, hvordan det ser ut, hvordan det føles.Når det gjelder strategi, har vi flere typer angrep du kan lenke sammen i kamp."
"Vi har blokkering, parering og unnvikelse.Og vi har, tror jeg, fem typer våpen allerede med unike bevegelsessett.Og vi jobber med flere."
"Jeg håper det blir nok dybde i kampene og nok ferdigheter til å overvinne forskjellige fiender.Og om fortellingen også, det er noe jeg alltid er interessert i i overlevelsesspill fordi noen av dem velger en mer åpen fortelling og gir spilleren en mer sandkasseaktig opplevelse."
"Og noen av dem vil ha en veldig enkel, ikke lineær, men de har en idé om hvor de vil at fortellingen skal gå.Hvor befinner Crosswinds seg i denne balansen?når det gjelder narrativet?Vi prøver å introdusere flere historieelementer i spillet vårt sammenlignet med noen av de andre overlevelsesspillene."
"Så vi er ikke et RPG-spill på noen måte, men vi vil at spillerne skal ha et formål.Så du har en spillhistorie som utfolder seg når du blir forrådt."
"Som lasten din, skal du overføres til London på vegne av Aust India Trade Company, stjålet.Og så utvikler historien seg til en konflikt mellom imperier, piratselskaper og mørke krefter."
"Noen ganger presenteres det gjennom noen historiebiter her og der.Du finner noen dagbøker, slike ting.Men det finnes også NPC-er du kan snakke med og lære noen detaljer om spillverdenen."
"Så vi prøver å legge til mer historie i spillet slik at spilleren har et formål.Ikke bare sandkasse, men også et formål for å drive fremdriften og fullføre historien."
"Strålende. Et siste spørsmål.Når kan folk sjekke ut Crosswinds og hvor kan de sjekke den ut?For øyeblikket, etter vår nylige kunngjøring endret planene våre om å gå over til buy-to-play i stedet for free-to-play, Vi sikter mot tidlig tilgang i 2026."
"Jeg er ikke sikker på om vi kommer til å ha noen offentlige tester før dette.Dette gjenstår å se.Så følg med på kunngjøringene våre og forhåpentligvis vil det finnes muligheter til å prøve spillet før utgivelsen."
"Vi holder dere oppdatert.Strålende. Tusen takk skal dere ha."