Overlevelse tilbake i overlevelsesskrekk - Crisol: Theater of Idols Gamescom 25-intervju

Vi møtte David Carrasco, administrerende direktør i Vermila Studios, på Gamescom for å snakke om Crisol: Theater of Idols.
"Hei alle sammen, jeg er Alex her med Gamereactor.På Gamescom er jeg her med David.Vi har snakket om Crissoul Theatre of Idols."
"Er det Crissoul eller Crysoul?Crissoul.Crissoul, jeg hadde rett første gang, du vil ikke tro det.Det er en veldig interessant overlevelseshorror som bringer overlevelsen tilbake i overlevelsesskrekk."
"Kan du snakke litt mer om den tilnærmingen til spillingen?hvordan det kommer til å handle mye mer om at du faktisk prøver å være strategisk i dine overlevelsesforsøk i stedet for å bare ta alle kulene fra en hylle og gjøre deg klar til å dra?Absolutt, så i Crissoul Theatre of Idols, må du bruke blodet ditt som ammunisjon."
"Så det setter deg i en posisjon der du må bestemme om du vil møte en fiende, om du vil søke ly og kanskje få tilbake litt av blodet.Hvis du kanskje trenger å bruke et annet våpen for visse fiender vil det gjøre det litt mer verdt det."
"Så det gjør deg litt mer strategisk i stedet for å motta en hekto kuler.Til slutt blir overlevelsesskrekk bare en actionskrekk hvis du har tusenvis av kuler til å møte fiendene dine."
"Snakk også litt om utseendet til dette spillet.Det er rikt på spansk folklore, og du har hentet det fra alle tidsepoker, Jeg tror også, så mange som mulig.Fortell meg om hva folk kan finne i dette spillet."
"Vi prøver å være veldig holistiske når vi nærmer oss skapelsen av Crissoul.Så vi tok forskjellige tidsepoker, forskjellige territorier i Spania og vi kombinerte dem på en måte som føltes unik, men også kjent."
"Så når du er der, hvis du har besøkt Spania eller har sett spansk kunst i det hele tatt som kan ha religiøse undertoner eller ikke, vil du ha den kjennskapen."
"Men til slutt føler du ikke at du er i Spania.Det føles litt drømmeaktig, litt uhyggelig, men det er fortsatt i hjernen din, men det er ikke der.Jeg la også merke til at det er mange urverksfiender i dette spillet."
"Er de inspirert av noe?Med blodet som drypper ned fra øynene, er det et flott visuelt uttrykk.Hva er inspirasjonen til det?Å, herregud! Fiendene har mye inspirasjon fra kunst og mer spesifikt, i noen tilfeller, fra katolsk kunst, som polykromatiske statuer, glass, som vidriera, glasskunst, hvor når du går inn i en katedral eller en kirke, ser du disse bildene, og noen ganger er de begge praktfulle og litt skumle på samme tid."
"Så vi prøvde å fange det og blande det med eldre kunst som kanskje føles litt gammel og forfallen og skapt oss våre egne og skapt en slags fiender, som et utvalg."
"Og vi tror det vil være både overraskende og litt skremmende.Vi snakker om fiendene og hvordan vi kan håndtere dem, du sa tidligere om å forvandle blodet ditt til kuler, men hvordan kan du ellers bekjempe disse fiendene eller bør du bare løpe så langt du kan?Så du må alltid bruke blodet ditt."
"Så hvis du er tom for blod, må du bruke kniven din, som til syvende og sist er en kniv, og noen ganger er fiendene ganske utfordrende.Så kanskje du blir veldig god til å parere eller bruke knivferdighetene dine, men i mange tilfeller vil du prøve å lete etter blodsprøyter eller en blodfontene, et lik, et sted hvor du kan få litt mer blod og så møte fiendene igjen."
"Og kanskje du fant et rom som så interessant ut og hadde et par fiender, og kanskje du tenker, hei, kanskje jeg kan møte disse fiendene og det vil være en belønning der og så kan jeg møte fiendene senere."
"Og det vil være en viss progresjon og noen ting du kan gjøre for å oppgradere karakteren din og dine kampevner.Fortell meg litt om den karakteren, for det er noe vi ikke har diskutert ennå, er den sentrale fortellingen og hvem du vil være i dette spillet."
"Så dette er et veldig fortellingsdrevet spill, så vi prøvde å skape et interessant manus som vil ta spilleren gjennom mange følelser og du får dem til å knytte seg til hovedpersonen."
"I dette tilfellet er han Gabriel.Han er soldat, kaptein i Solordenen.De følger solens religion.Og han får det guddommelige oppdraget å dra til Tormentosa, som er et sted der havets religion hersker."
"Så det er ganske mye uro der.og han må finne løsningen på mysteriet som foregår der.Dette er laget i samarbeid med Bonehouse Games.Kan du fortelle meg litt om hvordan det er å jobbe med dem?Kanskje bare hvordan det har vært å jobbe med Blumhouse generelt med å produsere denne greia?Var det noen gang noen fristelse med prosjektet med Blumhouse å kanskje inkorporere noen av de ikoniske skrekkfilmene som studioet er så kjent for?For oss har det vært som en drøm som har gått i oppfyllelse."
"Jeg pleier å si at det er en drøm i helvete, hvor vi må samarbeide med skrekkens mestere.Og de presset oss aldri til å lage noe de ville.De ga oss alltid muligheten til å lage hva vi ville."
"Vi hadde i tankene hva vi ønsket for spillet vårt.Og om det finnes noen muligheter for samarbeid med den rette brikken, kan det kanskje være noe for fremtiden, hvem vet.Men det er ikke noe vi har sett etter, eller noe de ønsket å gjøre."
"Så de ønsket virkelig å fremme og beskytte noe som var unikt og interessant og annerledes for dem.Ikke for å overdrive, men en Crystal-film, tror du?Hvem vet?Kryss fingrene, men dette er altfor tidlig."
"Det er ikke engang utgitt som et spill, så jeg kan ikke si noe.Men hvem vet?Si meg, når kan folk se mer av dette spillet og hva vil de kunne spille på når det kommer ut?Så spillet kommer ut i år, i 2025."
"Så akkurat nå, i slutten av august, Jeg tror vi kommer til å se mye mer av Crystal i de neste månedene.Og veldig, veldig snart vil folk kunne spille det hjemme.Strålende. David, tusen takk for at du tok deg tid."
"Tusen takk skal du ha.Takk skal dere ha."