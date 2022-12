Gamereactors store julekalender 2022: Luke 17

HQ

Det er 17. desember og som du vet er det tid for å åpne luke 17. Hva er det befinner seg bak dagens luke?

I dag kan du vinne en Logitech Litra Beam-streaminglampe. Logitech Litra Beam med TrueSoft-teknologi er beregnet for streaming og gjør det enkelt å oppnå profesjonelle lyseffekter. Direkte lys der du ønsker en kinoaktig følelse. Bytt enkelt mellom lysteknikker for å uttrykke forskjellige stemninger. Enten du tar opp en YouTube-video, streamer på Twitch eller bare jobber hjemmefra, sørger Litra Beam for at du alltid tar deg godt ut.

Premien er gitt av JCP og har en verdi på 1399 kroner. Vi trekker tre vinnere. Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Litra Beam er meget populært blant streamere, hvem er din favorittstreamer?

Vi lar alle konkurransene i årets julekalender stå åpne frem til vinnerne er annonsert en gang etter jul, så det er bare å delta i vei.

