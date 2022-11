Halloween-spesial: De 10 best anmeldte skrekkspillene på Gamereactor

HQ

Halloween er endelig her! Og vi må jo selvfølgelig markere årets skumleste dag på én eller annen måte. Derfor har vi bestemt oss for å lage denne listen over de 10 best anmeldte skrekkspillene her på Gamereactor.no. Det er ikke en toppliste der vi rangerer fra verst til best, da dette er 10 spill med den samme scoren, som er 9 av 10 da vi tydeligvis aldri har gitt et skrekkspill full score... Passende nok har nøyaktig 10 titler fått 9-er oss, og de er som følger, fra eldst til nyest:

Det originale Resident Evil er en tidløs klassiker, og det medfører selvsagt opptil flere gjenutgivelser av det samme spillet. Du visste kanskje ikke at det en gang ble utgitt på den håndholdte konsollen Nintendo DS? Men joda, i form av Resident Evil: Deadly Silence! Og Deadly Silence inneholder ikke bare én, men faktisk to versjoner av spillet: Classic som er en helt uendret versjon med det samme elendige stemmeskuespillet (som vi dog har lært å elske av nostalgiske grunner), og Rebirth som skilter med noen flere fiender samt implementert bruk av stylusen, blant annet i førstepersons nærkamper mot sultne zombier og noen nye puzzles. Anmelderen vår ga spillet ros for bra grafikk, smart utnyttelse av konsollens to skjermer og selvfølgelig alle de ingrediensene som gjorde spillet til en bestselger i utgangspunktet.

Left 4 Dead 2 (PC, Xbox 360)

Det er vel ikke mange her som ikke har hørt om eller vært borti Valves Left 4 Dead 2? Dette ble meget godt mottatt av både kritikere og forbrukere verden over, og det av god grunn. Her fikk vi servert en ren hyllest til klassiske zombie-filmer pakket inn i et imponerende raskt actionskrekkspill med kun ett fokus: overlevelse gjennom samarbeid. Det originale Left 4 Dead var bra, men Left 4 Dead 2 var enda bedre - gitt at man spilte det med venner. Og best av alt? Serverne lever tilsynelatende ennå, så med litt flaks kan du kanskje oppleve denne zombiefesten selv dersom du følte at det fristet nå. Men et ganske godt alternativ er også Back 4 Blood som ble utgitt i fjor, utviklet av mange av de samme ildsjelene bak Left 4 Dead-spillene.

Outlast (PC, PS4, Xbox One og Nintendo Switch)

Vi begynner å komme inn på litt mer moderne titler, og Outlast er nestemann ut. Her er du helt forsvarsløs mot de skumle mutantfiendene som ikke nøler med å følge deg hakk i hæl gjennom mørke, skumle ganger i et falleferdig galehus (grøss!) med ønske om å drepe deg. Det eneste du er utstyrt med er et kamera med nattsynsmodus, men her må du passe godt på at du ikke kaster bort batteriet, for plutselig går det tomt! En skrekkperle ifølge Ruben, og undertegnede er ikke uenig.

Alien: Isolation (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, iOS og Android)

Et spill basert på Ridley Scotts mesterverk av en film. Hva kan vel gå galt? Vel... det har jo vært mindre suksessfulle spill basert på franchisen, det har det (jeg ser spesielt på deg, Alien: Colonial Marines). Men Alien: Isolation er noe helt eget. De skrekkelige, personlige møtene med Xenomorphen på denne forlatte romstasjonen er i seg selv grunn nok til å skaffe dette spillet og gi det en sjanse. Men du får så mye mer enn bare det. Her får du også et fantastisk lydspor og en utrolig autentisk gjengivelse av Ridley Scotts univers med overlevelse i fokus i stedet for action. Det beste Alien-spillet.

Resident Evil 7: Biohazard (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch)

Dette er spillet som rett og slett reddet Resident Evil-serien. Capcom leverte et bunnsolid skrekkspill, utviklet i deres den gang splitter nye RE Engine, som har gitt oss flere fantastiske spill i ettertid. RE7 spilles i førstepersonsperspektiv og gjør hele opplevelsen langt mer personlig enn før. Den perfekte balansen mellom skrekk og action, det er ekkelt og voldelig, byr på interessante karakterer og fantastisk atmosfære og stemning... Et av de mest underholdende skrekkspillene noensinne ifølge vår anmelder. Er du enig?

Resident Evil 2 Remake (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og snart Nintendo Switch)

Nok en tidløs klassiker i ny drakt. Capcom innså tydeligvis at det var mye potensiale i RE Engine og bestemte seg dermed for å pusse opp en gammel klassiker på mesterlig vis. Resident Evil 2 satte i sin tid standarden for overlevelsesskrekkspill og remaken gjør det aller meste riktig. Zombiene og de andre monstrene har aldri sett skumlere ut, Tyrant er like innpåsliten som før (elsk det eller hat det) og vi får til og med servert en og annen overraskelse. Glimrende lyssetting og lyddesign gjør sitt for at man virkelig lever seg inn i den stemningsfylte verdenen og det er ifølge Eirik et spill som aldri slipper taket.

Resident Evil 3 Remake (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og snart Nintendo Switch)

Jeg trenger vel strengt tatt ikke å si så mye mer her enn i avsnittet om RE2. Capcom har bestemt seg for å fortsette å pusse opp gamle spill og vi klager ikke! Resident Evil 3-remaken er kanskje en mye kortere opplevelse enn forgjengeren, men kvaliteten her er upåklagelig. Sensasjonell grafikk og lyd, gode kontroller og mye variasjon. Capcom er kongene av remakes og mer er faktisk på vei! Resident Evil 4 Remake kommer nemlig allerede i mars neste år.

The Medium (PC, PS5 og Xbox Series)

Det første "må ha"-skrekkspillet til de nyeste konsollene. Utviklerne i Bloober Team viser at de virkelig kan skrekk. De begynte faktisk å utvikle The Medium lenge før de satte i gang med deres ikoniske Layers of Fear, men på grunn av et voldsomt høyt ambisjonsnivå måtte prosjektet legges på is i noen år. Men det var det absolutt verdt. The Medium byr på en mystisk og skremmende opplevelse der du får utforske to verdener samtidig, noe som resulterer i et helt unikt oppsett som gjør det til et av de mest cinematiske og innovative skrekkspillene anmelderen vår har spilt noensinne, og ifølge ham det beste arbeidet fra utviklerne i Bloober Team.

Resident Evil Village (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og snart Nintendo Switch)

Oppfølgeren til spillet som førte Resident Evil-serien inn i en ny gullalder. Resident Evil Village byr på enda mer av det gode. Ethan Winters' historie fortsetter, og denne gangen i et mye større spill en forrige, med kule og varierte områder å utforske ganske fritt. Spillet vet når det skal være skummelt, når det skal være action og når man trenger en pust i bakken med litt puslespill og utforsking. Et spill du absolutt bør få med deg om du er fan av skrekkspill. Og om du er av de som ikke tåler førstepersonsperspektiv i spill, fikk RE Village nylig en oppdatering som lar deg spille det hele i tredjepersonsperspektiv. I tillegg til det har det fått en helt ny utvidelse som byr på mer historie, der du denne gangen spiller som Ethans datter, Rose, med sine helt spesielle evner.

Alan Wake Remastered (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch)

Alan Wake serverer en meget interessant fortelling med inspirasjon hentet fra blant annet Stephen Kings fortellinger (de gode, selvsagt) og den ikoniske tv-serien Twin Peaks. Tittelfiguren er en berømt forfatter fra New York med en aldri så liten skrivesperre, og på ferie med kona si Alice i den lille landsbyen Bright Falls går alt galt. Lys er plutselig din beste venn i dette psykologiske skrekkspillet. Du må bruke lommelykten din til å beseire mørkets fryktinngytende skapninger (The Fallen) mens du kjemper deg gjennom et fullstendig mørklagt Bright Falls samtidig som du prøver å nøste opp i et komplisert og tilsynelatende umulig mysterium. Det er ifølge vår anmelder fortsatt et mesterverk som har tålt tidens tann, og endelig tilgjengelig på flere plattformer.

