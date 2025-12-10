Metroid Prime 4: Beyond - Sol Valley - Guide til rakettutvidelser, elementskuddutvidelser og energitanker

HQ

Å fullføre et Samus Aran-spill til 100 % følger med i pakken. Det er kirsebæret på toppen av opplevelsen. På godt og vondt føler fansen at vi rett og slett må gjøre det. Noen av de mest interessante gåtene og utfordringene i Metroid Prime 4: Beyond for Nintendo Switch 2 og den originale Switch er nettopp hemmelighetene som skjuler seg i form av samleobjekter. I tillegg til de klassiske Energy Tanks og de vanlige eksplosjonsammunisjonsutvidelsene (Missiles og Psychic Power Bombs), inkluderer spillet nå også Elemental Shot Expansions for Arm Cannons spesialammunisjon.

Og hva betyr dette? Et enda større antall hemmeligheter å avdekke! I denne guiden samler vi alle utvidelsene i Sol Valley, det kontroversielle knutepunktet i den åpne verdenen som forbinder resten av biomene. En ørken som, på de riktige koordinatene, skjuler nedgravde skatter og til og med underjordiske helligdommer.

Sol Valley inneholder 3 energitanker, 10 missilutvidelser, 8 elementskuddutvidelser, pluss 2 Psychic Power Bomb-utvidelser og 3 ekstra Turbo Boost-oppgraderinger for Vi-O-La.

Dette er en annonse:

Missilutvidelse 1

Rett etter at du har forlatt Volt Forge og gått ut i ørkenen for første gang, finner du to rampehopp som lar deg krysse en steinbue. Utvidelsen ligger innenfor. Du kan komme tilbake senere når du har samlet ekstra turbooppgraderinger til Vi-O-La for å gjøre hoppet mer komfortabelt.

Missilutvidelse 2



Se Spring of Origin Sanctuary.



Dette er en annonse:

Elemental Shot-utvidelse 1

Når du har Ildskuddet, kan du utforske korridoren som sirkler rundt bæreraketten og fører til minnetemplet. Brenn bort den edderkoppnettlignende barrieren, så finner du Elemental Shot-utvidelsen ved enden.

"Materialet brukes av veverbiller til å bygge reirene sine. Dets elastisitet absorberer støt, så det tåler skade fra konvensjonelle våpen. Svært brannfarlig."

Energitank 1



Se Refleksjonstrappen i helligdommen.



Vi-O-La Turbo Tank 1

Med isskuddet i hånden aktiverer du portalen/altaren som ligger på østveggen av kartet, rett under ruinene av basen i dette området og nord for Spring of Origin Sanctuary og Flare Pool.

Elementærskudd-utvidelse 2

Hvis du allerede har Psychic Boost Ball, stiller du deg på hologrammet ved inngangen til Flare Pool, roterer generatoren med klokken i full fart, og bruker deretter avfyringsraketten til å hente premien din. Det er en STOR Elemental Shot-utvidelse - og den låser også opp en svært avslørende holografisk Lamorn-historie.

Vi-O-La Turbo Tank 2

Aktiver portalen/altaren lengst vest på kartet, midt mellom Volt Forge og Fury Green, med Fire Shot.

Missilutvidelse 3

På dette stedet i ørkenen kan du bruke din Psychic Beam til å trekke en stor nedgravd føderasjonscontainer opp av sanden. Ødelegg den for å få belønningen din.

Missilutvidelse 4

Hvis du går tilbake til inngangen til Ice Belt med Psychic Grapple, kan du gå forbi den kollapsede første korridoren og nå en psykisk turboskinne utenfor, som tar deg til den opphøyde plattformen.

Elementærskudd - Utvidelse 3



Se Helligdommen på den suspenderte stien.



Elemental Shot-utvidelse 4



Se Falling Labyrinth Sanctuary.



Missilutvidelse 5

Nordøst, halvveis mellom Chrono Tower og de store gruvene. Bruk den psykiske lassoen til å trekke ut beholderen, og ødelegg den deretter.

Missilutvidelse 6

Nok en nedgravd skatt. Omtrent i midten av trekanten som dannes av Volt Forge, ruinene av den vestlige basen og helligdommen Suspended Path Sanctuary - men litt nærmere sistnevnte.

Missilutvidelse 7

I nærheten av der du henter golemens hode (mechen du bygger om). Blant de sørlige baseruinene ser du en utvidelse som ser ut til å være utilgjengelig. Ikke prøv å hoppe eller bruke kontrollstrålen. I stedet sirkler du rundt bygningen og elektrifiserer porten for å gå inn i Morph Ball-modus.

Energitank 2

Lengst sørvest på kartet, rett til venstre for inngangen til Volt Forge. Du vil se et spiss Lamorn-tårn som egentlig er et nødlager for Soldalen. Nødforsyning? Og hva er vel mer nyttig enn 100 ekstra helsepoeng? Elektrifiser låsen for å gjøre krav på den.

Hvor du finner Sol Valley Recon Robot

Disse nyttige skanne- og kartoppdateringsrobotene er det ultimate verktøyet for fullførere i Metroid Prime 4: Beyond. Hvis du aktiverer dem med et Thunder Shot, markerer de alle gjenværende samleobjekter i sonen på kartet (med et kryssikon). Perfekt for et 100 % løp.

"Mechanoid: rekognoseringsrobot. Sender ut ultralydbølger fra stor høyde og viser verdifulle gjenstander på kartet. Kan aktiveres med en elektrisk utladning."

Rekognoseringsroboten din venter lengst sørvest på kartet, til høyre for inngangen til Volt Forge. Gi den et støt, og du vil se de gjenværende skattene i ørkenen.

Missilutvidelse 8

"Sollan bor hinsides himmelen." Hvis du holder ut Tokabis religiøse preken på punktet mellom rekognoseringsroboten og ruinene på vestbasen, vil han øke din maksimale missilkapasitet gratis.

Missilutvidelse 9

Hvis du klatrer opp på de gigantiske containerne ved ruinene på vestbasen, vil du få øye på utvidelsen i det fjerne. Se mot kranen, og aktiver den med en kontrollstråle for å svinge over og nå den.

Elementærskudd Utvidelse 5



Se Steinringenes helligdom.



Missilutvidelse 10

I ruinene av den nordlige basen, lett å få øye på blant containerne med din nåværende ødeleggelseskraft.

Elementærskudd Utvidelse 6

Under ditt tredje møte med Tokabi, også i ruinene i nordbasen, forteller han deg at han ble født på Soletines fjerde måne, langt mot nord ... men du later mest som om du lytter, mens du egentlig nikker inni visiret ditt, varmet av ilden, helt til han til slutt gir deg det du egentlig kom for.

Elementærskudd Utvidelse 7

Under broen som fører til de store gruvene, kan du bruke den psykiske gripen din til å svinge deg mot utvidelsen. Det er en annen STOR Elemental Shot-utvidelse.

Elemental Shot-utvidelse 8

Denne gangen på toppen av gruvebroen. Du ser utvidelsen inne i kanalen lenger fremme. Ikke prøv å ta tak i den direkte: Gå til den andre enden, klatre opp ved hjelp av gripepunktet, og ødelegg den forsterkede slusen med en Super Missile. Nå kan du gå gjennom den indre passasjen.

Psychic Power Bomb-utvidelse 1

Du har sikkert sett denne kassen før, men nå kan du ødelegge den. Den befinner seg i ruinene av den østlige basen.

Energitank 3



Se Thunder Circle Sanctuary



Når Metroid Zeldea, Samus Linkea...

Vi-O-La Turbo Tank 3

Aktiver portalen/altaren sørvest for Chrono Tower med Thunder Shot, rett under den eneste sparestasjonen i hele Sol Valley. Dette øker turbo-nivået ditt med én og gjenoppretter ditt nåværende nivå. Det er den tredje og siste turbooppgraderingen du kan finne.

Psykisk kraftbombe-utvidelse 2

Det mystiske punktet på Sol Valley-kartet. Kanskje skjedde det samme med deg som med oss: Vi gikk forbi det mange ganger, men munnspillmannen dukket aldri opp. Prøv å komme tilbake når du har sett Tokabi andre steder i den åpne verdenen (se etter røykskyen), eller kom tilbake etter å ha ryddet andre områder...

Brukte du litt tid på å skanne de steinene i den tro at skatten var gjemt der?