Gamereactors store julekalender 2022: Luke 19

Det er faktisk bare fem dager igjen til julaften og vi åpner luke 19. Hva er det som lurer bak den?

Dagens premiepakke er gitt av SureFire og består av et Harrier 360 Surround USB-gamingheadset, et Vinson N2-headsetstativ som du kan hvile headsettet på og et Kingpin X2-gamingtastatur. Headsettet har 7.1 surroundlyd med høy yteevne, RGB-gradientbelysning, avtagbar mikrofon med høy følsomhet, komfortable øreputer, fjernstyring av volum og er kompatibelt med PC og konsoller med USB-inngang. Tastaturet er et membran-multimedia RGB-gamingtastatur i full størrelse med slitesterkt frontpanel i aluminium. 5 LED-baklysmoduser med justerbar hastighet og lysstyrke (ingen programvare kreves), 12 mediefunksjonstaster og 1,8 m flettet USB-kabel. Headsetstativet er designet for å hvile opptil to headset på og har i tillegg en smarttelefonstand, RGB-belysning med flere moduser, kabeloppbevaring, lydutgang som støtter 7.1 Virtual Surround-lyd, USB 3.2 Gen 1 Hub og ladefunksjon.

Premien har en samlet verdi på om lag 1500 kroner og alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilken TV-julekalender er best?

Lykke til!

Vi lar alle konkurransene i årets julekalender stå åpne frem til vinnerne er annonsert en gang etter jul, så det er bare å delta i vei.

