Gamereactors stroe julekalender 2022: Luke 20

Julen nærmer seg med stormskritt og det er tid for å åpne luke 20 i årets julekalender. Hva er det som befinner seg bak den?

I dag kan du vinne et Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX-headset til PlayStation 4 og 5. Dette premium headsettet er spesielt designet for PlayStation, men er også kompatibelt med Nintendo Switch og PC. Det gir deg over 40 timer med batteritid, lag-fri 2.4GHz trådløs tilkobling, mulighet til å koble til med Bluetooth, 3D Audio for PS5 og har høyytelses 50mm Nanoclear-høyttalere.

Premien er gitt av Turtle Beach og har en verdi på 2099 kroner. Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hva er ditt beste spillrelaterte juleminne?

Lykke til!

Vi lar alle konkurransene i årets julekalender stå åpne frem til vinnerne er annonsert en gang etter jul, så det er bare å delta i vei.

