Rykte: Microsoft revurderer Xbox-eksklusiver

Det er faktisk mindre enn to måneder siden Phil Spencer trakk seg som sjef for hele Microsofts spilldivisjon og ble erstattet av Asha Sharma. På det tidspunktet var mange bekymret for hennes bakgrunn som leder for Microsofts AI-divisjon, men hun vant raskt over fellesskapet ved å tydelig avvise all AI-sludder, love et comeback for Xbox-konsoller og skrote den kritiserte "This is an Xbox"-kampanjen.

Siden den gang har det gått slag i slag, med løfter om å utvide den allerede bransjeledende bakoverkompatibiliteten ytterligere, fikse problemene med Quick Resume, de har presentert Project Helix, organisert en Xbox Partner Preview, og så sent som i forrige uke ble det lovet en større overhaling av Achievements-systemet. Men Sharma er ikke ferdig, og så sent som i går rapporterte vi at hun mener Game Pass har blitt for dyrt og ønsker å øke verdien av abonnementet for oss spillere.

Men ... hvorfor stoppe der? På The Xbox Two Podcast (via Pure Xbox) sier Windows Central-redaktør Jez Corden nå at hans kilder avslører at det for tiden er mye intern diskusjon om eksklusivt Xbox-innhold :

"Det er veldig, veldig, veldig store diskusjoner om eksklusivitetsgreiene som pågår akkurat nå. De anerkjenner verdien - det handler bare om hva slags selskap du ønsker å være, når alt kommer til alt. Vil du først og fremst være et økosystem-selskap, eller vil du først og fremst være et forlagsselskap?"

Corden sier at internt i Microsoft, helt opp til administrerende direktør Satya Nadella, har de begynt å innse at Xbox har større verdi for selskapet enn de tidligere har vært villige til å erkjenne:

"Du kan ikke gjøre begge deler bra, enten vil maskinvarevirksomheten krympe til i utgangspunktet det Surface er nå, en skygge av seg selv, ikke sitt dødsleie, vil du virkelig ønske det for Xbox-merkevaren din, som er det eneste forbrukerrettede økosystemet som har noen form for sky med forbrukerne, og Satya sa i den lekkede samtalen med de ansatte at Xbox også har verdi på bedriftssiden, for når jeg møter mange ledere, vil de ikke snakke om skyen, de vil snakke om Xbox, de vil snakke om Halo, de vil snakke om Xbox-spill, det er der du når forbrukerne dine når de ikke jobber, jeg tror de i økende grad erkjenner dette."

Når det er sagt, er ikke problemet helt enkelt, for til syvende og sist har Microsofts spill solgt utrolig bra på PlayStation-konsoller. Corden avslutter med å si at "når alt kommer til alt legger de igjen penger på bordet, og det er vanskelig å kjempe mot regnearket".

Hva tror du Asha Sharma og Xbox-teamet hennes til slutt vil bestemme seg for?