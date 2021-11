Eiriks topp 10 PlayStation 5-spill i 2021

HQ

I dag har det altså gått nøyaktig ett år siden PlayStation 5 ble lansert her til lands, og selv om noen vil si at altfor få spill viser hva som gjør den kraftige konsollen så bra har vi fått mange ekstremt gode spill. Dette ønsker jeg å feire ved å hedre ti av mine favoritter på den. Da inkluderer jeg bare spill som faktisk har egne utgaver på PS5, noe som er grunnen til at for eksempel God of War og The Last of Us: Part II ikke er med selv om de er bedre på giganten enn de eldre konsollene. Med det sagt er det bare å begynne.

Astro's Playroom

Jeg kan jo da like godt starte med det mestselgende spillet på PlayStation 5, for dette følger med hver eneste konsoll ufattelig nok helt gratis. Undertegnende ville nemlig vært mer enn villig til å betale for Astro's Playroom. Her får du et glimrende plattforrspill fylt med både varierte og artige ting å gjøre, hemmeligheter å finne, fremragende musikk, nydelige referanser til PlayStation sin historie og ulike spillserier, fabelaktig bruk av DualSense-kontrollerens banebrytende funksjoner og morsomme måter å bli kjent med både konsollen, teknologien i den og mer. Enhver person med en PlayStation 5 må spille dette. Uansett alder.

Les Silje sin anmeldelse her.

Control

Uansett alder gjelder nok ikke finnene i Remedy sitt nyeste spill, men er du gammel nok er det bare å glede seg. Med ett av de mest fascinerende universene jeg har utforsket og en atmosfære som sjelden slipper taket blir det faktum at du løper og flyr rundt i en ekstremt detaljert verden som virkelig viser hvor mye skade telekinese kan gjøre bare kremen på kaken. Sleng inn artig hjernetrim og samleobjekter som faktisk er interessante å lese, så er Control et spill som imponerer med både grafikk, lyd, universbygging og gameplay.

Les anmeldelsen min her, og tenk på at flere ting har blitt forbedret på PS5.

Deathloop

Det har ikke akkurat vært mangel på spill som fokuserer på tidssykluser og det å gjenoppleve de samme stedene om og om igjen i år, noe som gjør det vanskelig å skille seg ut. Heldigvis virker det som om Deathloop endelig har gitt Dishonored- og Prey-skaperne i Arkane den respekten de fortjener. Takket være en kul historie med sjarmerende personer, en verden som virkelig føles som din egen lekeplass, en unik presentasjonsstil og utallige valgmuligheter er dette en opplevelse som det er vanskelig å legge fra seg.

Les Ben sin anmeldelse her.

Demon's Souls

En type spill langt flere nærmest har slengt fra seg i frustrasjon er såkalte Souls-spill, men den nye utgaven av spillet som var opphavet til kallenavnet er et glimrende utgangspunkt for de som ønsker en forklaring på hvorfor veldig mange gleder seg til Elden Ring. Noen små endringer har gjort spillet litt lettere og mer tilgivende, mens både grafikken og lyden gir en klar pekepinn på kraften i PlayStation 5. Å gå gjennom en tåkelagt åpning og se rustningen til en gigantisk ridder skinne i solen før du kjenner vibrasjonene gå gjennom DualSense-kontrollen og inn i ryggmargen når han slår skjoldet sitt i bakken er noe som nesten bare kan toppes av følelsen du får etter å ha overvunnet han og de andre utfordringene som venter.

Les Silje sin anmeldelse her.

Disco Elysium

Etter fire veldig gameplayfokuserte spill er det tid for å slappe av litt med et spill som virkelig får deg til å tenke og forsvinne inn i en ekstremt gjennomtenkt verden. Disco Elysium er nemlig drømmespillet til mange som setter historie og konsekvenser av valg høyt. Har du noen gang ønsket å leve som personen i en glimrende roman og se hvordan ting ville utviklet seg om du gjorde noe som helst annerledes er dette spillet for deg. Enkelt sagt blir du tatt inn i en verden som virkelig reagerer på hva du sier, hvilke ideologier du har og hva du gjør under ferden mot å løse mysteriet som legger grunnlaget for det hele.

Les Kristian sin anmeldelse her.

Hades

Historien og figurene er langt fra de eneste tingene som gjorde sitt for at Hades ble favorittspillet til mange i fjor. Ved å blande dramaet og de fantastiske personlighetene fra gresk mytologi sammen med en solid dose humor og gameplay som aldri slipper taket har vesle Supergiant gitt oss et spill det vil snakkes lenge om. Særlig siden ultrapresise kontroller, et sykt heftig kampsystem, et nærmest uendelig antall måter å gjøre hver gjennomspilling unik på og ufattelig mye kjempebra stemmeskuespill gjør sitt for at spillet aldri kommer til å slettes fra SSDen min.

Les Ingar sin anmeldelse her.

It Takes Two

Å kunne spille sammen med andre gjør nesten hvert eneste spill bedre, så hva får man når utviklerne i Hazelight atter en gang lager et spill man må spille med noen? Svaret er: et fortreffelig eventyr både for ferske og erfarne spillere. Maken til god flyt skal man lete lenge etter siden It Takes Two vet akkurat når tiden har kommet for å gjøre noe helt nytt på en fantasifull måte. Du og partneren får ofte unike utfordringer som gjerne går godt sammen, så har du vært på leting etter noe som styrker vennskap og/eller introdusere noen til spill er det bare å hoppe inn.

Les Jonas sin anmeldelse her.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Et annet spill både store og små vil ha mye moro med er uten tvil Ratchet & Clank: Rift Apart. I kjent stil leverer Insomniac en gripende historie og enestående presentasjon som lett kan sammenlignes med Pixar-filmene. Noe Toy Story og kompani derimot ikke byr på er gameplay, så på det området er selvsagt dette overlegent med gøy utforskning av varierte planeter, bekjemping av fiender med kreative våpen du ikke har sett maken til og et par morsomme utfordringer jeg ikke skal røpe her.

Les anmeldelsen min her.

Returnal

Om du ønsker en mer utfordrende variant av Ratchet & Clank sitt gameplay er Returnal et ypperlig valg. Dette er fortsatt det beste spillet jeg har spilt i år. Dette skyldes at nesten alt er førsteklasses. Både omgivelser og fiender er både nysgjerrighetspirrende og nydelige å se på, lyden får det virkelig til å høres ut som om du er fanget i disse mystiske områdene, kontrollene er definisjonenen på perfekte og kampene slutter aldri å være intense eller gripende på grunn av hvordan både våpnene, fiendene og omgivelsene endrer seg hver eneste gang. Dette er også, sammen med Astro's Playroom, den beste bruken av DualSense-kontrollerens funksjoner med enestående vibrasjoner og bruken av skulderknappene. Nå kan du til og med lagre spillet også, noe mange kritiserte mangelen på før.

Les anmeldelsen min her.

Spider-Man: Miles Morales

Til slutt når vi setter det alfabetisk har vi Spider-Man: Miles Morales, for Insomniac har ikke bare levert kvantitet med både Spider-Man, Ratchet & Clank: Rift Apart og Spider-Man: Miles Morales de siste årene, men også førsteklasses kvalitet. Faktisk vil jeg si at sistnevnte er bedre enn spillet fra 2018. Miles har både flere og heftigere egenskaper, historien flyter bedre og slipper aldri taket ved å være litt kortere og gameplayet er bedre siden det kjedelige fyllet fra originalen er erstattet med mer varierte gjøremål. Da har jeg ikke engang nevnt at de som digger nusselige dyr vil ha stor glede av å svinge rundt med en katt på ryggen.

Les Silje sin anmeldelse her.

Selv om mange altså sier at PlayStation 5 har få spill var ikke denne listen lett å lage. Hadde det ikke vært for at jeg har prøvd å gjøre den litt variert i alle fall kunne nok også Assassin's Creed Valhalla, Death Stranding Director's Cut, Final Fantasy VII: Remake Intergrade, Ghost of Tsushima: Director's Cut, Nioh 2 og fler blitt med, men det åpner jo bare døren for dere også. Hvilke spill som finnes på PlayStation 5 synes dere er best eller er mest gira på å prøve?