Gamereactors store julekalender 2022: Luke 23

HQ

Det er allerede lille julaften og vi åpner den nest siste luken i årets store julekalender. Og hva er det som befinner seg bak denne, da?

I dag kan du vinne en fet premiepakke fra NZXT bestående av et H5 Flow-kabinett i hvitt, en C1000 Gold-PSU og en Kraken X63 RGB-kjølevifte også i hvitt. Perfekt for deg som trenger et godt utgangspunkt for å bygge en egen PC eller bare ønsker å bytte ut noen gamle deler.

Premien har en total verdi på om lag 4600 kroner og alt vi ber deg om å gjøre for sjansen til å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilken spillserie synes du bør få et dedikert julespill?

Lykke til!

Vi lar alle konkurransene i årets julekalender stå åpne frem til vinnerne er annonsert en gang etter jul, så det er bare å delta i vei.

Tidligere luker:

Luke 1

Luke 2

Luke 3

Luke 4

Luke 5

Luke 6

Luke 7

Luke 8

Luke 9

Luke 10

Luke 11

Luke 12

Luke 13

Luke 14

Luke 15

Luke 16

Luke 17

Luke 18

Luke 19

Luke 20

Luke 21

Luke 22