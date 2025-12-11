The Game Awards 2025: Hva vi vet - og hva vi tror vil bli vist

HQ

Nå er vi her igjen, folkens. Et år har gått mot slutten, og Geoff Keighley og kompani er klare med det som lover å bli et flott show. Om det er "bra" eller ikke, er det alltid veldig, veldig sterke meninger om, enten det er antall reklamer, om prisvinnere snakker for lenge eller for kort, eller om antallet og størrelsen på avsløringene av nye og kommende spill treffer den forventede kvalitetslinjen.

Vi tenkte det ville være nyttig å sortere ut hva vi vet og hva vi tror, slik at du er klar for kveldens show, som offisielt begynner klokken 01:00 GMT, med et mindre pre-show som finner sted 30 minutter på forhånd fra 00:30 GMT.

Hva vi vet

Ok, så det er faktisk en rekke avsløringer som enten allerede har blitt teaset eller avslørt direkte, og vi kan lettere presentere dem her:

Det vi tror vi vet

Det er nesten bare naturlig å gå utenfor det vi vet med sikkerhet og gå inn i spekulasjonenes tåkeland. Men hvis et studio registrerer et varemerke kort tid i forveien, eller hvis ryktene svirrer i dagene før, skjer det som regel noe under Game Awards.

Derfor har vi en liten seksjon nedenfor der du kan følge med på hva som har skjedd i forkant av showet, slik at du vet hva som skjer basert på konkrete bevis.

Herfra blir det straks mer gjørmete, og vi kan begynne å snakke om hvilke studioer som "burde" være klare til å avsløre noe nytt. Square Enix kunne lett avsløre Final Fantasy VII Part III, eller til og med si mer om Kingdom Hearts 4. Xbox forventes også å fylle, men hvilke spill som vil få rampelyset er vanskelig å si, med sterke kandidater som Forza Horizon 6 og Fable. Sony Santa Monica har lenge jobbet med et prosjekt med Cory Barlog ved roret, og Nintendo har alltid en overraskelse eller to i ermet.

I tillegg til Requiem har Capcom en fullpakket rekke med Pragmata, nye Resident Evil-remakes og Onimusha: Way of the Sword, og Ubisoft kan lett bruke scenen til å vise oss mer fra Beyond Good & Evil 3.

Men alt dette er høyst spekulativt, og vi vil heller høre fra deg. Hva håper du å se? Hva tror du det er svært sannsynlig at vil skje? Og hva er helt utelukket?