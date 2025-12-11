The Game Awards 2025: Hva vi vet - og hva vi tror vil bli vist
Mange bekreftelser har allerede kommet inn, og det er rykter som peker i bestemte retninger.
Nå er vi her igjen, folkens. Et år har gått mot slutten, og Geoff Keighley og kompani er klare med det som lover å bli et flott show. Om det er "bra" eller ikke, er det alltid veldig, veldig sterke meninger om, enten det er antall reklamer, om prisvinnere snakker for lenge eller for kort, eller om antallet og størrelsen på avsløringene av nye og kommende spill treffer den forventede kvalitetslinjen.
Vi tenkte det ville være nyttig å sortere ut hva vi vet og hva vi tror, slik at du er klar for kveldens show, som offisielt begynner klokken 01:00 GMT, med et mindre pre-show som finner sted 30 minutter på forhånd fra 00:30 GMT.
Hva vi vet
Ok, så det er faktisk en rekke avsløringer som enten allerede har blitt teaset eller avslørt direkte, og vi kan lettere presentere dem her:
- Jonathan Blow, skaperen av Braid og The Witness, presenterer sitt nye spill
- Saros får offisielt en gameplay-trailer - men har allerede en utgivelsesdato
- Teaser fra Geoff Keighley forventes å være relatert til Larians Divinity-serie - men ikke noe konkret utover bekreftelse på at det ikke blir "Original Sin 3"
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vil få en ny trailer, og det forventes også å kunngjøre en utgivelsesdato
- SEGA antyder sterkt at de har noe på gang til Game Awards, men vi vet ikke hva det er.
- Phantom Blade Zero får sin utgivelsesdato under showet
- Et nytt Total War-spill vil bli avslørt (forventes å være Star Wars-relatert)
- Exodus får en ny gameplay-trailer (og kanskje en utgivelsesdato?)
- Et nytt Tomb Raider-spill vil bli offisielt avslørt under messen.
Det vi tror vi vet
Det er nesten bare naturlig å gå utenfor det vi vet med sikkerhet og gå inn i spekulasjonenes tåkeland. Men hvis et studio registrerer et varemerke kort tid i forveien, eller hvis ryktene svirrer i dagene før, skjer det som regel noe under Game Awards.
Derfor har vi en liten seksjon nedenfor der du kan følge med på hva som har skjedd i forkant av showet, slik at du vet hva som skjer basert på konkrete bevis.
- Remedy registrerer nytt varemerke rett før showet på "Control Resonant" - kan dette være navnet på oppfølgeren?
- Resident Evil Requiem får nytt artwork som bekrefter Leons tilstedeværelse kort tid før showet - sannsynligvis heller ikke en tilfeldighet.
- Ubisoft registrerte nylig varemerket for den kommende nyinnspillingen av Assassin's Creed IV: Black Flag, som fortsatt er satt til å lande før 31. mars - så kanskje det er et trygt veddemål?
- Insider hevder at vi snart vil få se noe Star Wars-relatert, og refererer mer spesifikt til "Old Republic" - vi antar at denne teaseren er Game Awards-spesifikk, men vi vet ikke hvilket spill det refereres til. Det kan være Total War-spillet, eller noe helt annet.
Herfra blir det straks mer gjørmete, og vi kan begynne å snakke om hvilke studioer som "burde" være klare til å avsløre noe nytt. Square Enix kunne lett avsløre Final Fantasy VII Part III, eller til og med si mer om Kingdom Hearts 4. Xbox forventes også å fylle, men hvilke spill som vil få rampelyset er vanskelig å si, med sterke kandidater som Forza Horizon 6 og Fable. Sony Santa Monica har lenge jobbet med et prosjekt med Cory Barlog ved roret, og Nintendo har alltid en overraskelse eller to i ermet.
I tillegg til Requiem har Capcom en fullpakket rekke med Pragmata, nye Resident Evil-remakes og Onimusha: Way of the Sword, og Ubisoft kan lett bruke scenen til å vise oss mer fra Beyond Good & Evil 3.
Men alt dette er høyst spekulativt, og vi vil heller høre fra deg. Hva håper du å se? Hva tror du det er svært sannsynlig at vil skje? Og hva er helt utelukket?