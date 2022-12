Gamereactors store julekalender 2022: Vinn en Lenovo Legion Slim 7i Gen 7-gaminglaptop

HQ

Det er 24. desember og offisielt julaften! Det betyr også at den 24. luken er åpnet, og her er det en skikkelig fet premie som ligger og lurer.

Årets hovedpremie er nemlig gitt av Lenovo og består av en Lenovo Legion Slim 7i-gaminglaptop. Denne har en slank konstruksjon med tonnevis av kraft fra en 12. generasjons Intel Core i7-12700H-prosessor. Den er også utstyrt med et Nvidia GeForce RTX 3060-grafikkort, 1TB SSD-lagring og 16GB DDR5-RAM slik at du alltid er klar for kamp, med nydelig RTX-grafikk på en 16" WXQGA-skjerm. Du trenger heller ikke å bekymre deg for høye temperaturer og støy da Legion Coldfront 4.0-kjølesystemet og det stillegående viftesystemet holder støy og temperaturer på et absolutt minimum. Les mer om Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 her .

Premien har en verdi på om lag 25 000 kroner og alt vi ber deg om å gjøre for muligheten til å vinne herligheten er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilket spill er det første som skal få kjørt seg på denne gaminglaptopen om du vinner den?

Lykke til alle sammen, og riktig god jul!

Vi lar alle konkurransene i årets julekalender stå åpne frem til vinnerne er annonsert en gang etter jul, senest 2. januar, så det er bare å delta i vei.

