Månedens mest leste på Gamereactor i januar

Da var årets første måned overstått, og vi går inn i nok en måned med få store spillanseringer. I januar var det en del utsettelser, og de fleste av oss synes nok den kjipeste av dem var Cyberpunk 2077. Vi fikk også vite at vi må vente helt til sommeren på at Dinsey+ laneres i Norge. Buhu... Men nok syting! Her er januars topp 15-liste:

Topp 15

Boblere

Vi har som vanlig noen boblere, tekster som ligger dupper rett under Topp 15-lista! Her finner vi blant annet Ingars nyhet om at Netflix skal strømme Studio Ghibli-filmer og Ingars anmeldelse av The Mandalorian sesong 1

Takk for at dere leser og kommenterer! Det varmer våre små skribenthjerter!