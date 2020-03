Månedens mest leste på Gamereactor i februar

Våren er endelig her og vi gjør oss klare for flere store spillanseringer i nærmeste fremtid. Mens vi venter på Doom Eternal og Animal Crossing: New Leaf (som begge kommer den 20. mars) tar vi en titt på forrige måneds mest leste saker på Gamereactor. Her er listen:

Topp 15

Boblere

Vi har som vanlig noen boblere, tekster som ligger dupper rett under Topp 15-lista! Her finner vi blant annet Ingars kommentar om at PEGI bommer med nye 18-årsregler, John-Edvards anmeldelse av Snack World: The Dungeon Crawl og Daniels anmelselse av Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3.

Takk for at dere leser og kommenterer! Det varmer våre små skribenthjerter!